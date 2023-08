Rodrygo Goes fala sobre o pior momento de sua carreira

Falando em uma entrevista exclusiva para o GE Globo, a jovem estrela do Real Madrid, Rodrygo Goes, abriu o jogo sobre o ‘pior momento de sua carreira’ – a penalidade perdida pelo Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo FIFA de 2022.

O atacante de 22 anos, que revelou o quão perto esteve de assinar com o Barcelona antes de ingressar no Real Madrid durante a mesma entrevista, admitiu que considera a penalidade perdida durante a disputa de pênaltis contra a Croácia como o ponto mais baixo de sua carreira até agora.

O Brasil enfrentou a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. O jogo terminou em empate sem gols no tempo regulamentar, levando à prorrogação.

Neymar marcou para o Brasil, mas Bruno Petkovic empatou para a nação europeia no final do segundo tempo da prorrogação, levando a partida para os pênaltis.

Com Nikola Vlasic convertendo o primeiro pênalti da Croácia na disputa de pênaltis, a pressão estava sobre o Brasil para não errar.

Rodrygo assumiu a pressão para cobrar a primeira penalidade da Seleção, mas não conseguiu converter. Eventualmente, o Brasil acabou perdendo por 4-2 nos pênaltis, com Marquinhos também perdendo.

Agora, Rodrygo relembrou seu erro contra a Croácia e admitiu que foi o momento mais doloroso de sua carreira até agora.

Nelson Almeida/AFP

“Foi a penalidade perdida o pior momento da minha vida? Em minha carreira, sim. Era o sonho de todos vencer a Copa do Mundo. Eu sei que tenho muitas Copas para jogar, mas aquele era o nosso sonho e a maneira como foi, como conseguimos o empate e depois os pênaltis”, ele disse.

“Foi certamente o momento mais doloroso da minha carreira. Sempre seguirei em frente, independentemente das dificuldades que surjam. É normal”, acrescentou o jogador de 22 anos.

Embora Rodrygo possa ter falhado na cobrança pelo Brasil, ele não está se esquivando da responsabilidade e agora é um dos principais candidatos a se tornar o batedor de pênaltis principal do Real Madrid após a saída de Karim Benzema.