Restam 48 horas do bônus final da moeda Big Eyes, enquanto Solana e Dogecoin mostram por que são de primeira linha

Criptomania. Minha previsão para 2023 é de que este entre na lista dos termos mais usados ​​que chegam perto do ano. Podemos estar sentados do lado de fora de uma das tempestades mais implacáveis ​​e caóticas que a criptografia já enfrentou. É sábio lembrar que é sempre mais escuro antes do amanhecer. A indústria avaliada em quase US $ 2 trilhões está aqui para ficar, esta não é uma “loja de mamãe e papai” sendo derrubada pelo gigante de um ASDA ou Walmart. É a tecnologia que define a época que já norteou e continua a nortear o século XXI; da mesma forma, as tecnologias da internet e do cinema definiram o século XX. Qualquer resistência e tentativas de depreciar a criptografia vêm dos dinossauros do sistema bancário financeiro em conluio com uma mídia tendenciosa em declínio. Quando foi a última vez que você prestou atenção à CNN, MSNBC ou Fox News? Esses meios de comunicação estão se aposentando, sustentados pelos cofres das grandes empresas farmacêuticas e do setor financeiro.

Mas que problema o complexo financeiro industrial tem com as criptomoedas? A criptografia propaga um afastamento de um poder centralizado nas mãos de um pequeno número que acredita saber o que é melhor. Uma cabala de personagens obscuros que se assemelham ao sinistro vilão paródico de Klaus Schwab. Estamos aqui para discutir três tokens criptográficos que continuam a provar que empresa lucrativa é esse setor. Esses tokens são Dogecoin, Shiba Inu e o jovem arrivista com grandes sonhos e talento e histórico a condizer –Moeda de Olhos Grandes (BIG).

Big Eyes Coin adotou a estética popular do anime com um efeito glorioso. Embora o domínio criptográfico tenha sido invadido por um aglomerado de moedas caninas, esta equipe nos oferece um gatinho legal com desejo apenas pelos melhores peixes cultivados eticamente nas costas do Japão. Big Eyes oferece um vislumbre de um futuro criptográfico que combina utilidade inovadora, capricho de memes, troca NFT e um centro comunitário para troca de ideias, histórias, notícias e muito mais.

Tendo até agora levantado a mandíbula para o chão, quebrando $ 20,5 milhões em 10 suculentas fases de pré-venda, é claro que o público em geral respondeu com um zelo que não vimos desde Dogecoin e Shiba Inu emergiram como capitães da indústria criptográfica. Atualmente oferecendo o código BIGEYESLAUNCH200, a equipe afirmou que será o último código de desconto oferecido antes de seu lançamento oficial – terminando em 3 de fevereiro. Triplique o valor do seu token com este código Big Eyes. Se você depositar $ 200, receberá $ 600 em tokens Big Eyes. Ele foi estabelecido na plataforma Ethereum.

Solana – O Detetive Cantor de Redes Seguras

Solana (SOL), uma moeda utilitária da web3, está na boca de todos há algum tempo. Com um impacto no conceito carbono com emissão 0, esta plataforma permite velocidades de transação que eclipsam a maior parte de sua concorrência. Este protocolo blockchain rivaliza com os usados ​​pelo bitcoin, oferecendo aos usuários a oportunidade de criar seus próprios tokens dentro de sua estrutura segura. DApps podem ser criados e usados ​​para trabalhar em conjunto com a rede de Solana (SOL). A Solana pode processar até 65.000 transações por segundo, uma conquista que a colocou no topo das criptomoedas. Diante de um mercado em baixa, Solana se saiu incrivelmente bem para alcançar sua posição moderadamente estável.

Dogecoin estabeleceu a superioridade do meme

Dogecoin (DOGE) surgiu como uma contra-resposta às rotinas cansadas, fatigantes e arcaicas do setor financeiro. Criado em 2013, o foco aqui é centrado nos memes. Esta moeda montou uma onda de memes doge cômicos e extravagantes que pegaram fogo entre uma indústria cada vez mais voltada para a geração do milênio e a geração Z. Este token chamou a atenção de uma forma popular que rapidamente aumentou quando ninguém menos que o homem mais rico do mundo iniciou uma campanha de promoção no Twitter. Dogecoin usa a estética deliberadamente grosseira e desagradável que se tornou ironicamente comum entre um grupo de bricolage experiente em Instagram e Tik-Tok. Residir entre os dez primeiros em capitalização de mercado de moedas – essa abordagem única funcionou. É o padrinho original da memória e acendeu a faísca que levou à próxima iteração deste conceito que logo conquistará o mundo – Big Eyes Coin.

Moeda de Olhos Grandes (BIG)

