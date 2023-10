Receba até R$800 de bônus na NetBet, um dos sites de apostas mais antigos da internet

A NetBet é um dos maiores sites de apostas esportivas operando no Brasil desde 2018, sendo a primeira a patrocinar oficialmente um clube de futebol brasileiro e ainda é um site que está funcionando internacionalmente desde 2001. Com 22 anos de experiência no mercado, possui alta confiabilidade perante seus clientes de longa data, de acordo com sites de avaliação como o Trustpilot e outros renomados pelo mundo.

Como de praxe, a NetBet dá bônus de boas-vindas a novos usuários, mas este site costuma adicionar bônus diversos, trazendo benefícios tanto se você for usar pela primeira vez a seção de esportes do site, assim como também caso use a seção de cassino online internacional.

Resumindo, caso você se cadastre pelo site de apostas esportivas, deverá receber imediatamente R$100 para uma aposta grátis em qualquer evento (pode ser algum jogo de futebol brasileiro próximo ou qualquer outro, por exemplo). Mas, para jogos que não envolvem as apostas esportivas NetBet.com, que estejam na seção de cassino, você pode utilizar o código “NBPREMIOS” e multiplicar seu depósito inicial chegando a até R$800,00 a mais.

De cara também há R$20,00 recebidos para se utilizar no cassino ao vivo do site, onde há croupiers moderando jogos em lives, simulando como se os jogadores estivessem de fato lado a lado no momento das jogadas.

O site atualmente recebe depósitos e envia dinheiro na maioria das principais moedas existentes, pelos maiores bancos, aceitando não só o Pix, mas transações específicas pelo banco da Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e sistemas internacionais como AstroPay, Skrill, VCreditos e outros.

Como em qualquer forma de apostas, é importante gerenciar bem o seu dinheiro. Nunca se esqueça de definir um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse. Evite também fazer apostas em sites não muito conhecidos na internet, como “aquele site que você nunca ouviu falar e caiu de paraquedas nele”. Isso diminui a possibilidade de golpes e também outras dores de cabeças que podem vir a acontecer, com empresas que não são reconhecidas internacionalmente e não estão online por longa data.

O problema de um site muito recente do gênero, é que as notícias sobre o mesmo ainda não correram o suficiente para saber se de fato aquela casa de apostas está apta a cumprir legalmente e moralmente com o nível de uma plataforma de renome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, o Governo Federal do Brasil alterou a Lei 13.756/18 sob uma nova estratégia do ministro da economia Fernando Haddad e do presidente Lula, onde as apostas esportivas são viabilizadas de diversas novas formas no país. Um ponto de grande relevância para o setor foi a nova regra tributária que será aplicada às empresas. Elas serão taxadas em uma alíquota de 18% que incidirá sobre a chamada GGR (Gross Gaming Revenue), que é a receita obtida pelas casas de apostas com todos os jogos feitos, menos os prêmios pagos aos apostadores.

O texto também aponta o destino para qual o dinheiro deve ser arrecadado, entre eles estando Seguridade social (10%); Ministério do Esporte (3%); Fundo Nacional de Segurança Pública (2,55%); Clubes esportivos (1,63%); e Educação básica (0,82%).

Conteúdo não-editorial