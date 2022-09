Quem são os craques que não jogarão na Copa do Mundo de 2022?

Com a Copa do Mundo de 2022 se aproximando, é mais do que esperado assistir grandes nomes do Futebol nas nossas telas nos próximos meses. Quase todos os craques já foram escolhidos para as principais seleções, incluindo, a possível lista de jogadores para a seleção Canarinho.

Possível porque, a lista dos nomes divulgada para os amistosos contra Gana e Tunísia, ainda não é a convocação oficial que ocorrerá somente em 7 de novembro – alguns dias antes da estreia em campo no dia 24 de novembro de 2022.

O técnico Tite convocou 26 jogadores nesta sexta-feira (9), que podem ser os mesmos a participar do mundial, entre eles, Goleiros Alisson, Éderson e Weverton, os zagueiros Thiago Silva e Éder Militão, os meias Casemiro e Fabinho, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e para o ataque nomes como Neymar e Richarlison, esses atletas já são conhecidos dos brasileiros, mas e quanto aos grandes nomes internacionais que estarão fora desse mundial?

Pois é, as classificatórias desse mundial trouxeram surpresas não tão agradáveis para o espectador, que ficará sem a possibilidade de ver alguns dos jogadores mais famosos do mundo do futebol atual, que ficarão fora da disputa. Veja quem são na nossa lista a seguir:

Craques internacionais fora da disputa da Copa do Mundo em 2022:

Mohamed Salah (Liverpool) – Egito: A estrela do time inglês Liverpool, considerado um dos melhores jogadores dos últimos tempos, Salah, foi determinante para a classificação do Egito depois de 28 anos amargando ficar fora das competições, no entanto, seu bom desempenho não foi suficiente para classificar o time egípcio para a Copa do Mundo 2022 – onde viu seu sonho ser cancelado quando o Senegal de seu companheiro de time Mané, vencer nos pênaltis. Pela idade, pode ser que essa copa fosse a última chance de Salah de participar do mundial.

Erling Braut Haaland (Manchester City FC) – Noruega: Uma das grandes revelações da liga inglesa atual, o norueguês vem com uma demonstração impecável desde sua estreia no Manchester. Não obstante, já havia sido destaque na Bundesliga. No entanto, quando se fala de seleção, o talento individual do craque não ajudou a equipe como um todo que em um jogo contra a Turquia, amargou a desclassificação na fase de grupos.

Zlatan Ibrahimović (Milan) – Suécia: O craque sueco, não aparecerá em nossas telinhas nessa Copa, isso porque, na fase de grupos do campeonato europeu a seleção da Suécia ficou em segundo lugar atrás da Espanha, e, mesmo levando a melhor na repescagem contra a República Tcheca – Perdeu para a Polônia de Lewandowski.

Luiz Dias (Liverpool) e James David Rodríguez (Al-Rayyan) – Colômbia: Apesar de uma grande estreia no Liverpool e seu desempenho espetacular, a sorte não favoreceu a seleção colombiana que se viu em maus lençóis quando não conseguiu totalizar a quantidade de pontos esperada para garantir seu passaporte para a Copa do Mundo de 2022. Mesmo com queda de rendimento nos últimos tempos, James Rodríguez conquistou o coração dos brasileiros desde a edição realizada no Brasil e foi o artilheiro da Copa do mundo 2014– mas também fica de fora da competição esse ano, apenas contando com seu novo contrato no Olympiakos, clube grego.

Quem estará na competição?

Se essa lista te decepcionou – não se preocupe! Por mais que os nomes citados sejam sempre um show a parte durante as partidas, ainda existem mais jogadores que são uma aposta de entretenimento para todos nós. Entre eles, Mbappe, Benzema (França), Harry Kane, Sterling, Jack Grealish (Reino Unido), além de Sané, Werner e Muller (Alemanha) entre outros.

Agora é ficar ligado na telinha, chamar os amigos e fazer suas apostas de quem chega até a final da Copa do Mundo de 2022, pelo menos um time já sabemos que sempre dará um show: A nossa amada seleção canarinho!