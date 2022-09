Quem é ela, que também fez acontecer o sucesso dentro do mundo das apostas?

Entenda porque o empoderamento feminino e a atitude de uma mulher foram fundamentais para o êxito da Bet365, uma das maiores casas de apostas do mundo.

Sabemos que hoje em dia a discussão sobre “o lugar da mulher” é algo que deve ganhar destaque. Não só por questões históricas, políticas ou feministas, mas também por reconhecimento. A aceitação da figura feminina nas lideranças, sobretudo em empresas globais, ainda é comprovadamente uma luta. Neste artigo vamos destacar, dentro dos fundadores da maior casa de apostas da atualidade, a grandiosa Denise Coates, CEO da Bet365.

Denise começou a desenvolver seu interesse pelo ramo de apostas na década de 90 quando sua família foi dona e administradora da casa de apostas Provincial Racing. Desde então, já envolvida no mundo dos negócios e com o claro entendimento, decidiu estudar economia na Universidade de Sheffield. Após terminar os estudos atuou com sua família e, demonstrando sua genialidade e confiança, ganhou espaço e pôde remodelar toda a empresa. Dos pilares que moveram tais mudanças, se destacou sua preocupação para com os empregados e bem estar dos mesmos. Assim, podendo executar sua função com a visão holística, cuidadosa e empreendedora, fez da empresa uma comunhão onde os trabalhadores participassem de todos os processos, assim como é exatamente na Bet365.



Diante disso, podemos entender o poder de Denise. Não como uma líder qualquer no mundo business, não como a mulher que manda, mas sim como uma mulher com espírito revolucionário, atitude, capacidade comunicacional, vontade de ver os outros crescerem junto à companhia. E somando a isso, sem querer ser redundante com o termo “somar”, hoje, no Reino Unido, Coates é considerada uma das executivas mais bem pagas. Divulgado pela própria empresa, ela é dona de mais de 50% da Bet365, acumula mais de 1 (um) bilhão de dólares entre os lucros repartidos entre os acionistas.

Deixando os números de lado, voltando à sua preocupação e o empoderamento feminino, dentro da evolução da empresa e transformação na Bet365, Denise também esteve (e está) atenta à que mais mulheres se somam à companhia, abrindo espaços inclusivos e considerando questões citadas no parágrafo inicial aliando práticas onde, hoje, se considera que toda empresa deve ter para empoderar mulheres na carreira. Líderes têm papel fundamental para desenvolver locais de trabalho em que as mulheres se sintam representadas.

Junto com sua família, Denise e sua genialidade para o bom empreendimento fez com que o mundo das casas de apostas se tornasse um lugar competitivo, justo, limpo, confiável, inclusivo, e diverso em todos os sentidos, tanto humano quanto a nível produto. Na Bet 365 se pode encontrar um lugar seguro para apostar no esporte ou entretenimento que o espectador mais se identifica e, o melhor, dentro de casa, na palma da mão ou na tela do notebook. Mais segurança não há. Ah! E as mulheres também podem apostar. Como diz aquela famosa frase: “lugar de mulher é onde ela quiser”.