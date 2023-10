Que dia será a final da Libertadores 2023? Confira data, local, horário e onde assistir.

A grande final da Copa Libertadores 2023 está cada vez mais próxima. Este ano, a decisão será realizada em solo brasileiro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro e mais uma vez, a decisão será em jogo único.

Muitos torcedores já estão em dúvida sobre a partida. Portanto, veja abaixo informações fundamentais sobre data, horário e onde assistir o jogo decisivo do campeonato.

Libertadores 2023: confira informações sobre a grande final

A final da Copa Libertadores da América 2023 será realizada no sábado, dia 04 de novembro de 2023, às 17:00, no Maracanã.

Na TV aberta, a Rede Globo detém os direitos de transmissão da competição. Na TV por assinatura, a ‘representante’ é a ESPN. Por fim, no streaming, Star+ e Paramount+ também devem transmitir.

O evento deve contar com capacidade máxima dos torcedores fanáticos pela competição. Além disso, a presença de um time brasileiro já está confirmada.

Vale lembrar que o Maracanã já sediou a final da Libertadores de 2020, vencida pelo Palmeiras contra o Santos.

Na ocasião, o estádio recebeu apenas alguns convidados nas arquibancadas por conta das restrições da pandemia da Covid-19.

Quem será o Rei da América 2023?

A corrida pela artilharia da Copa Libertadores da América 2023 já está basicamente definida. O atacante do Fluminense, Germán Cano, está em 1º lugar com 11 gols na competição.

Já o segundo colocado está com 7 gols e encontra-se eliminado. Entre os jogadores que ainda estão na competição, apenas Artur, com 5 gols, poderia alcançar.

Porém, isto é quase que impossível e podemos afirmar que Germán Cano será o artilheiro da competição nesta temporada.

Em caso de avançar para a final e ter uma boa partida, é possível que ele recebe o prêmio de Rei da América, que foi vencido por Pedro, do Flamengo, no ano passado.

Confira uma lista dos últimos dez vencedores desta premiação:

2022 – Pedro (BRA) – Flamengo

2021 – Julián Álvarez (ARG) – River Plate

2020 – Marinho (BRA) – Santos

2019 – Gabriel Barbosa (BRA) – Flamengo

2018 – Gonzalo Martínez (ARG) – River Plate

2017 – Luan (BRA) – Grêmio

2016 – Miguel Borja (COL) – Atlético Nacional

2015 – Carlos Sánchez (ARG) – River Plate

2014 – Teófilo Gutiérrez (COL) – River Plate

2013 – Ronaldinho Gaúcho (BRA) – Atlético-MG

2012 – Neymar (BRA) – Santos