Quais são os times com mais títulos na Taça UEFA/Liga Europa?

No mundo dos esportes, os títulos são tudo. Servem para aumentar a reputação de times, movem a paixão da torcida. A Liga Europa (anteriormente conhecida como Taça UEFA) é uma das competições de futebol mais desejadas da Europa, assim como o título continental mais renomado a seguir à Liga dos Campeões.

Desde sua fundação em 1971, a Liga Europa já foi conquistada por 30 times diferentes. Vamos conhecê-los?

Sevilla (7 títulos)

Os times espanhóis estão muito acostumados a vencer competições continentais. Se o Real Madrid é o grande vencedor da Champions League, então o Sevilla é o grande vencedor da Liga Europa. O clube espanhol venceu a competição sete vezes (um recorde), a última das quais em 2023, numa final contra a Roma do português José Mourinho.

Times com 3 títulos

A seguir ao Sevilla, existem quatro clubes que conseguiram vencer a Liga Europa três vezes desde sua fundação: Inter, Liverpool, Juventus e Atlético Madrid. São quatro emblemas históricos que costumam jogar a Champions League, mas que são sempre favoritos à conquista da Liga Europa em caso de despromoção.

Recentemente, Liverpool (2016) e Inter (2020) perderam uma final da competição frente ao time dominador do Sevilla.

Times com 2 títulos

A lista de grandes campeões da Liga Europa também inclui nove times europeus que venceram a competição por duas ocasiões. Podemos encontrar alguns clubes menos surpreendentes, como os históricos Porto, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, ou Chelsea. Na lista figuram ainda o Real Madrid, os alemães do Borussia Mönchengladbach, o Feyenoord, ou o super-Parma da década de 80.

O vencedor mais surpreendente? O IFK de Gotemburgo (Suécia), um time praticamente esquecido, mas que venceu a Liga Europa em 1982 e 1987.

Outros times titulados

A lista de vencedores da Liga Europa fica completa com 16 outros times que “só” conseguiram vencer o torneio uma vez. A Atalanta é a mais recente campeã em estreia, seguida de outros jovens vencedores como o Villarreal, o Shakhtar Donetsk, o Zenit, o CSKA de Moscovo, ou o Valencia (já em 2004).

Na lista de times com título de Liga Europa, os destaques mais surpreendentes são o Anderlecht (único vencedor da Bélgica), o Ipswich Town (atualmente nas divisões inferiores de Inglaterra) ou o Galatasaray (único campeão europeu da Turquia).

A lista de vencedores fica completa com uma série de times históricos; nomeadamente, Ajax, Manchester United, Bayer Leverkusen, PSV, Napoli, Bayern Munich e Schalke.

