Quais são os melhores jogos de cassino online?

Somente os jogos dão vida a um cassino. Portanto, a gama de jogos é crucial quando se trata de reconhecer imediatamente os melhores cassinos online. Ao contrário dos cassinos, você tem que ter uma variedade de jogos à sua disposição. Por isso, não me refiro apenas a caça-níqueis, roleta ou blackjack, mas também a outros jogos interessantes de cassino. Você também pode encontrar várias opções

jogos de casino online. No mundo on-line, não há praticamente nenhuma limitação técnica e os salões de cassino on-line não precisam se preocupar com espaço ou pessoal.



É assim que você encontrará milhares de caça-níqueis online. Os grandes fabricantes de jogos, tais como Microgaming ou NetEnt, já têm várias centenas em sua linha. Os melhores cassinos online não estão limitados às versões européias, francesas ou americanas da roleta, mas você encontrará muitos jogos emocionantes e inovadores com Multi Roda, Age of the Gods Roulette ou Card Roulette. Naturalmente, isto também se aplica aos amantes do blackjack, que definitivamente devem jogar Blackjack Switch ou 21 Duel Blackjack. Aqui está uma visão geral dos jogos de cassino mais importantes:



1. Caça-níqueis.

Elas são indispensáveis em qualquer cassino, e se você quiser ser o melhor cassino online, você precisa de uma grande seleção delas. Começando com as caça-níqueis de ronco, as modernas caça-níqueis online alcançaram uma variedade única de opções.



2. Roleta

A roleta é o epítome dos jogos de cassino. Quase ninguém pode escapar da magia da bola rolante. A roleta online tem grandes chances de ganhar e muitas outras opções excitantes além do jogo original.



3. Blackjack

Meu favorito pessoal entre uma ampla gama de jogos de cassino online. A alta taxa de pagamento fala por si só, e o blackjack online ainda tem uma vantagem entre as muitas opções de jogos diferentes.



4. Pôquer de cassino

O pôquer é muito popular, como mostra minha comparação com cassinos. Especialmente em jogos de dealer ao vivo você encontrará muitas variações contra o croupier e o banco. O Casino Hold’em é provavelmente um dos mais conhecidos deles.



5. Vídeo pôquer

Se você estiver jogando contra outros jogadores nas mesas de pôquer e contra um croupier de cassino, o vídeo pôquer virtual é o terceiro tipo de jogo. Aqui um gerador de números aleatórios funciona e seu objetivo é conseguir a combinação de cartas mais lucrativa.



6. Bingo e Keno.

Infelizmente, estes dois jogos têm uma existência sombria neste país – erroneamente, porque estes jogos têm muito mais chances de ganhar do que a loteria, por exemplo . Portanto, eu desejo para o futuro, há mais no cassino online alemão.



7. Sem nenhum arranhão.

Cada um de nós provavelmente tem uma raspadinha. É claro que a sensação é diferente online. Mas as melhores chances de ganhar e disponibilidade em qualquer momento compensam com milhas.



Punto Banco Baccarat nos cassinos online alemães

Você sempre soube? O bacará é especialmente popular na Ásia, mas está sendo cada vez mais jogado na Europa por causa dos cassinos ao vivo.



Aqueles de vocês que já jogaram slot machines no passado estão principalmente familiarizados com slots da Novoline ou Merkur, como o Book of Ra. Mas há muito mais a ser encontrado online, como a melhor alternativa ao Play’n GO: o Livro dos Mortos dos cassinos online. Aqui, os desenvolvedores de jogos têm opções quase ilimitadas para a criação de excitantes máquinas caça-níqueis. Se você quiser experimentar agora mesmo, basta usar esta demonstração gratuita de máquinas caça-níqueis:



Outro gênero que está crescendo em popularidade são os caça-níqueis progressivos que podem ser jogados em cassinos online. Neste tipo de caça-níqueis, uma certa porcentagem de cada aposta vai para um grande jackpot de cassino. Os melhores cassinos online estão interligados em rede em todo o mundo e somas realmente grandes são acumuladas muito rapidamente. É assim que o mais famoso de todos os caça-níqueis com jackpot, Mega Moolah, chegou até mesmo ao Livro dos Recordes Mundiais do Guinness. O atual recorde de caça-níqueis com jackpot é de quase 19 milhões de euros.