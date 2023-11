Quais os jogos que mais crescem na Indústria iGaming?

Se o mercado gaming é referente a toda uma industria de jogos online, o iGaming é uma referência a todos os jogos que possam envolver apostas, estando mais presentes nos cassinos. Assim, e uma vez que essa mesma indústria iGaming está crescendo de forma acelerada em território nacional, fará sentido também conhecer um pouco melhor quais são os jogos mais buscados pelos jogadores nacionais. Sendo que as escolhas já vão muito além dos sempre tão populares caça-níqueis online.

De forma destacada que, atualmente, o foguetinho F12, acaba sendo um dos títulos mais populares para os jogadores online. Sendo consequência da enorme popularidade do jogo Aviator, esse jogo de foguetes leva a que não possa ser mais simples começar jogando no cassino e tentando acertar nos multiplicadorees mais elevados. Até porque esse mesmo multiplicador estará em sua frente e constantemente à distância de um clique de botão.

Como os jogos de foguete e Aviator ganharam popularidade?

Sem dúvida alguma que, especialmente na última década, dentro da indústria iGaming, as slots online sempre foram a prioridade para a maioria dos jogadores nacionais. Contudo, especialmente com o surgimento de novos jogos, desenvolvedores e até tecnologias, se percebe como realmente como a jogabilidade de certas slots populares acabam dificultando a entrada de novos jogadores. Assim, como forma de contrariar essa dificuldade, muitos cassinos online acabaram dando rodadas grátis para que os jogadores pudessem experimentar um novo tipo de jogo: no caso o de Aviator e foguetes.

Tendo uma retenção superior, rapidamente esse tipo de jogo de foguete acabou se popularizando, até mais do que em fase a outras slots. Tudo porque, enquanto que na slot existem centenas de formas de ganhar, nesse tipo de jogos, como o popular Aviator, somente terá um jeito de ganhar nessa mesma rodada: sair antes que o foguete ou então seu avião caia. Até porque, caso não se tivesse soltado a tempo, tal iria significar a perda do valor de sua aposta.

Componente social e visual são justificação para sucesso?

De fato, ao ter o multiplicador aumentando, à medida que o foguete ou avião sobem, é uma componente social que leva a que esse título se tenha tornado muito apelativo. Terá sempre a sensação de controle, ainda que nunca se saiba ao certo até quando esse mesmo avião ou foguete vão parar de subir. Logo, essa componente visual da chance de poder estar multiplicando o valor de sua aposta inicial é algo que acaba mantendo muitos de seus jogadores online. Não esquecendo, claro, das rodadas grátis apresentadas pelos próprios cassinos online, tornando a jogabilidade ainda mais apelativa.

Finalmente, mas não menos importante, essa nova categoria de jogos online faz questão de estar criando uma sensação de comunidade bem presente e forte. Como resultado, além de poder estar assistindo aos resultados e prêmios de outros jogadores, também poderá falar diretamente com eles. Tudo isso por causa do bate-papo ao vivo que terá à sua disposição. Sendo ideal não só para mostrar seus resultados, mas também para debater as melhores estratégias de jogo.