Principais cassinos e revistas de jogos de azar

Negócio global de jogos

A revista Global Gaming Business publica notícias, análises, entrevistas com os principais jogadores e especialistas da indústria do jogo, e fornece resumos das últimas tendências e desenvolvimentos no mundo dos cassinos. Além disso, a revista oferece recursos sobre caça-níqueis, jogos de mesa, apostas esportivas e outros aspectos da indústria. A revista foi fundada em 2002 e é uma das publicações mais respeitadas na área.

A Global Gaming Business também hospeda uma série de conferências e feiras comerciais dedicadas à indústria do jogo. Eles fornecem uma plataforma para os jogadores do mercado compartilharem suas experiências e conhecimentos, assim como para fazer negócios e parcerias. A revista Global Gaming Business está disponível em formato impresso e eletrônico e pode ser adquirida tanto por assinatura quanto como edição única. Em geral, a Global Gaming Business é uma fonte de informação útil para profissionais da indústria do jogo, assim como para aqueles que têm interesse no assunto.

Informações sobre jogos de azar

Gambling Insider é uma revista mensal que cobre as principais notícias e análises da indústria do jogo. Gambling Insider publica entrevistas com jogadores-chave da indústria, especialistas e reguladores, e fornece análises de várias exposições e conferências relacionadas com a indústria do jogo. A revista também oferece artigos sobre tópicos relacionados a negócios, questões legais, marketing e outros. Foi fundada em 2011 e ainda é considerada uma das publicações de maior prestígio. Gambling Insider é também o organizador do Global Gaming Awards anual, que reconhece as melhores empresas do setor de jogos de azar.

A revista Gambling Insider está disponível em formato eletrônico e pode ser adquirida por assinatura ou como edição única. Em geral, Gambling Insider é uma valiosa fonte de informação para profissionais da indústria do jogo e para amadores interessados no assunto.

Revista Casino Life

Casino Life Magazine é uma revista que cobre notícias, tecnologia, estratégia e análise na indústria do cassino. Uma nova edição é publicada uma vez por mês. A primeira edição impressa foi posta à venda em 2005. Ao longo dos anos, a revista ganhou boa reputação entre os entusiastas do jogo e se tornou uma das revistas de jogo mais populares. Além dos tópicos de jogos de azar, há artigos interessantes sobre negócios e direito. A Revista Casino Life também inclui dicas e estratégias úteis para melhorar os negócios na indústria do cassino, assim como informações sobre novas tecnologias e tendências na área.

A Revista Casino Life tem um formato eletrônico, mas também pode ser adquirida em uma versão impressa. Em ambos os casos, é possível adquirir uma assinatura.

iGaming Business

iGaming Business é uma revista internacional líder que cobre notícias e análises sobre jogos de azar on-line. Foi fundada em 2002 e desde então tornou-se uma fonte autorizada de informações na área. A revista iGaming Business cobre eventos e tendências na indústria de cassinos online, apostas esportivas, pôquer, loterias e outras formas de jogos de azar. A revista publica notícias e análises de vários eventos da indústria, tais como fusões e aquisições, mudanças nas leis, lançamento no mercado de novos produtos de jogos e inovações tecnológicas. A publicação freqüentemente publica entrevistas com jogadores profissionais e especialistas do mundo do cassino.

O iGaming Business é uma valiosa fonte de informação para profissionais da área de jogos de azar, bem como para aqueles que acabam de começar a se interessar por esta esfera.