Premier League: Everton é punido novamente; confira detalhes

O Everton, time de Liverpool, sofreu nova punição da Premier League por violar novamente as regras de lucratividade e sustentabilidade da liga. O clube perderá dois pontos, que serão subtraídos de sua pontuação atual na tabela do campeonato inglês.

Essa é a segunda sanção imposta ao Everton por uma comissão independente da Premier League, acumulando um total de oito pontos deduzidos, o que pode afetar significativamente sua classificação geral na competição.

As regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League visam garantir a saúde financeira dos clubes e promover uma competição justa. O descumprimento dessas normas pode levar a sanções como multas, proibições de transferências e dedução de pontos, como ocorreu com o Everton.

A perda de pontos pode ser crucial para as ambições do clube na temporada, afetando suas chances de alcançar uma posição mais alta na tabela ou, em casos mais graves, aumentando o risco de rebaixamento.

Cabe ao Everton agora buscar uma recuperação dentro de campo para compensar os pontos perdidos e evitar maiores consequências em sua campanha na Premier League.

Everton perde pontos e se aproxima da zona de rebaixamento da Premier League

O Everton, após sofrer a nova punição da Premier League por violar as regras de lucratividade e sustentabilidade da liga, agora está apenas 11 pontos acima da zona de rebaixamento. O Luton Town, primeiro clube no Z3, soma 25 pontos conquistados.

Apesar de ter conseguido reduzir a sanção após recorrer da decisão inicial, o clube de Liverpool vê sua situação se complicar na tabela da competição. Com a perda de pontos, os Toffees terão que lutar para se afastar do risco de queda para a segunda divisão do futebol inglês.

O jogador foi punido pela Premier League devido à violação das regras do Fair-Play financeiro da competição. Conforme as normas vigentes, nenhum clube pode acumular um prejuízo superior a 105 milhões de libras aproximadamente; R$ 634 milhões ao longo de um período de três anos.

Contudo, o time de Liverpool registrou um déficit de 370 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões) entre 2018 e 2021, ultrapassando significativamente o limite estabelecido.

Essa infração resultou em uma sanção imposta pela liga inglesa, que visa promover a sustentabilidade financeira e a competitividade justa entre os clubes participantes.

A Premier League, em comunicado oficial, informou que a dedução de pontos do Everton ocorreu em decorrência da sanção que o clube recorreu, mesmo tendo admitido a violação das regras do Fair-Play financeiro da competição.

Everton contestou a punição aplicada, apresentando nove fundamentos relacionados à sanção em si, e não ao fato da violação, que foi admitida pelo próprio clube.