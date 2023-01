Porque a Copa do Mundo é para ser festejada até em países controversos como o Catar

O elefante na sala é tão grande que enche o estádio. Sim, um desses oito estádios de última geração que foram construídos com “culpa”.

E se o blockbuster de Leonardo Di Caprio codificou o termo “diamantes de sangue” para diamantes extraídos em uma zona de guerra, talvez haja uma versão futura – “tijolos de sangue”, com cerca de 6.500 trabalhadores que supostamente perderam suas vidas no processo de construção desses gigantescos coliseus.

Sim… O "jogo bonito" tem um lado feio.

Uma investigação bem evidenciada desmentiu que a FIFA, órgão regulador do futebol, tenha aceitado subornos para conceder à nação do Golfo as chaves da maior extravagância do futebol.

Como uma tragédia de Shakespeare, as dores se agravam com as violações dos direitos humanos, a discriminação LGBTQI e a liberdade de expressão sendo sufocada, com vários jornalistas já tendo sido mortos no Catar.

Ainda assim, não é nossa apatia ou nossa insensibilidade quando desfrutamos da festa quadrienal; é porque a simples verdade é que nada captura a imaginação global como a Copa do Mundo de futebol.

A FIFA pode ter se apropriado do torneio, mas a beleza está além da marca, do patrocínio, da música-tema, da passagem aérea cara, dos ingressos para os jogos e dos embaixadores da marca.

Tire as chuteiras Adidas de Messi e bloqueie os pinos Nike de Ronaldo, e o que você vê é a feitiçaria do futebol.

Pois, se a bola estivesse em nossos pés, a mesma seria inútil. Mas esse objeto inanimado aos pés de Mbappé é a magia dos céus ao nível do solo.

A Copa do Mundo é o epítome da globalização, onde 32 times únicos se encontram — neste caso, representando um mundo heterogêneo dividido por continentes, crenças, costumes, climas e culinárias.

As línguas e culturas são ininteligíveis umas às outras, mas a justaposição da homogeneidade — numa só língua e numa única religião — é o futebol, ainda que seja apenas um sentimento efémero.

Mesmo em um país controverso como o Catar, a Copa do Mundo é o encontro de países em uma partida, que podem residir geograficamente em diferentes lados do globo, cujos cidadãos podem saber muito pouco sobre a nação adversária, muito menos visitá-la e, ainda assim, por 90 minutos, compartilham sentimentos semelhantes de euforia e angústia.

Onde mais, Irã e Estados Unidos, que não compartilham nenhum vínculo diplomático formal, dividem o mesmo campo por 90 minutos (99 com prorrogação), e seus jogadores atuam como enviados, exceto como seus diplomatas em uma troca com o outro, não há camaradagem, apenas competitividade.

Onde mais, senão na Copa do Mundo, podemos encontrar um senso engraçado de igualitarismo, onde uma pequena nação árabe do corredor noroeste da África pode se defender contra as poderosas potências?

No papel, essas competições não deveriam ser assim, mas o esporte nunca é jogado no papel.

Apesar das falhas da FIFA, a Copa do Mundo, e não o futebol, traz paridade onde a influência geopolítica e o PIB econômico não permitiriam.

De forma alguma uma disputa entre EUA-Irã é equilibrada em poder militar ou econômico, mas por 90 minutos, é 11 a 11, paixão contra paixão, habilidade e tenacidade com coragem e determinação, e a história passada pouco importa; pois a história é para ser escrita de novo.

Essa é a verdade; a Copa do Mundo é um verdadeiro carnaval cosmopolita, uma celebração da globalização, em um momento de nacionalismo cáustico e flagrante.

George Orwell não estava totalmente errado quando disse “o esporte é a guerra menos o tiroteio”.

A Mão de Deus de Diego Maradona em 1986 contra a Inglaterra foi diabólica, e seu segundo gol, divino, após a animosidade da Guerra das Malvinas que agravou as relações anglo-argentinas.

Ou quando Honduras e El Salvador literalmente entraram em guerra por causa de uma partida de futebol.

Magia do Messi

A Argentina, um país mergulhado no pântano econômico e no pântano político, agora se vê de volta ao topo dos escalões do futebol.

Com um papa e dois deuses (Maradona e Messi), este último teve a chance que há muito lhe escapa.

Ele se parece com o vizinho, mas está longe disso, com velocidade e destreza extraterrestres.

Como um astronauta, só ele conseguiu atravessar aquele espaço e encontrar o espaço metafórico através das defesas adversárias.

Ele é tão baixo quanto Davi e um Golias, como um gigante entre os homens.

A Argentina tem duas copas do mundo; Diego Maradona tem uma, Messi não tinha nenhuma.

O sol argentino na bandeira e Maradona no céu assistiram a terceira estrela aparecer no dia 18 de dezembro.

A bola esteve aos pés do Messi, como um mágico, como só ele sabe os segredos, e as artimanhas são visíveis a todos, talvez não a quem o está a marcar ou já perdeu a bola.

Há pandemônio e silêncio. Os aplausos rabugentos, os rugidos turbulentos e os sussurros, tudo contribui para o pandemônio. A angústia, as esperanças, o desespero e as orações preenchem o silêncio.

Messi teve um encontro com o destino e agarrou a oportunidade. E é por esses e outros motivos que a Copa do Mundo é sempre será festejada – até mesmo em países controversos como o Catar.