Por dentro da rápida expansão da NBA e da NFL no Brasil

Sabe-se que há interesse da NBA e NFL em alcançar cada vez mais torcedores pelo mundo todo. Para isso, os grandes times têm avançado cada vez mais em estratégias que incluem, inclusive, etapas dos campeonatos fora de território americano.

Com Londres e México já como cenário, agora o Brasil entra no time dos mais cotados para ser palco dos próximos games. Mas você sabe o porquê disso?

Estima-se que hoje, no Brasil, existam uma média de 30 milhões de torcedores, fãs e interessados nas ligas de basquete e futebol americano. É um mercado em ascensão com muito potencial para aumentar muito além destes números. Para explorar tudo que o país pode oferecer no quesito impulso ao esporte, a NBA e a NFL passam a negociar alguns planos e estratégias que nos incluem.

Como a NBA e NFL pretendem entrar no mercado brasileiro

São vários os formatos de inserção nos mercados internacionais, bem como de vinculação do país aos times e campeonatos. Uma delas é o Home Marketing Area. Nesta estratégia, o time consegue uma franquia para operar em determinada cidade.

A partir dela, os 120 km de perímetro estarão sob domínio do time que fechar negócio e ele poderá explorar esse território comercialmente de forma exclusiva. Um negócio também muito interessante envolve o patrocínio e maior visibilidade em sites de casa de apostas esportivas, englobando grandes nomes globais!

Além disso, há de se recordar ainda que o mundo de apostas esportivas está em sua melhor fase no país. Fomentando milhares de reais, elas estimulam ainda mais o interesse por conhecimento sobre os esportes.

Outra forma de tentar se aproximar do público brasileiro é mantendo as redes sociais voltadas para estes fãs. Esta é uma ação muito mais simples e fácil, porém, tão eficaz quanto a maioria das outras. Fornecer informações ao público e incluí-lo na realidade dos esportes costumeiramente faz com que ele se aproxime.

As formas e tentativas de permear um novo mercado, em um novo país, não cessam. Este ano, por exemplo, os jogadores da NFL utilizarão capacetes com as bandeiras de cada um dos países com os quais estão fechando esta pluralidade da competição.

O cenário atual da NBA no Brasil

A NBA fica, hoje, um pouco atrás da NFL em popularidade, porém também mostra a que veio, entregando resultados espetaculares e números cada vez maiores. De 2019 a 2021, o crescimento de fãs da competição e, por consequência, do esporte, aumentou pouco mais de 30% – passando de 34 milhões para 45 milhões.

Estes saltos demonstram como todo o trabalho, tanto dos atletas, quanto das equipes comerciais, estão surtindo efeito. Os investimentos em propaganda, marketing digital, licenciamento de produtos dos times e injeção em estratégias, que incluem inclusive questões bem regionalizadas, não param.

Especificamente a NBA, como sabemos, tem um “namoro” com a Disney, que já colocou seu casal favorito até mesmo uniformizado. Além de lojas em alguns complexos, o que realmente é pontual é o impacto que essa relação traz para o mundo todo.

São muitos fatores que voltam os olhos dos brasileiros para a NBA. Apesar de não incluir brasileiros, essa liga de basquete conquista o coração de boa parte da nossa nação. Os times com maior popularidade no Brasil hoje são:

1. Chicago Bulls;

2. Los Angeles Lakers;

3. Golden State Warriors;

4. Boston Celtics;

5. New York Knicks.

O cenário atual da NFL no Brasil

As condições atuais do cenário brasileiro são muito favoráveis ao campeonato de futebol americano. Após um período distante, no ano passado, a NFL voltou a ser televisionada aqui, seja via canal pago – ESPN – como também por canal aberto (RedeTV).

O ano de 2022 foi o ano em que o Super Bowl alcançou seu maior público mundial de todos os tempos. Isso demonstra como o seu poder de crescimento está latente no momento.

Estima-se que, no período entre 2014 e 2021, o crescimento do esporte, em popularidade, tenha sido de 10x. São números realmente impressionantes e que demonstram uma parte do potencial de alcance do esporte. São calculados quase 70 milhões de brasileiros interessados na NFL, ainda que apenas metade acompanhe, de fato, os jogos.

Os cálculos apontam para um número que gira em torno de 15 milhões de super fãs, que seguem todo o campeonato de forma fiel. Dentre todos os times que participam da competição, os favoritos são:

· Bills;

· Bengals;

· Packers;

· Chiefs;

· Rams;

· Buccan.

O que esperar da NBA e NFL por aqui num futuro próximo

Com certeza, a primeira coisa que devemos esperar nesse futuro imediato, com relação a NFL e NBA, é a presença. Prepare-se para ter estes torneios aqui cada vez mais em foco.

Assim que passaram a ter aceitação do público, os campeonatos começaram a atrair mais e mais fãs, que viriam a acompanhar todos os passos, escolher seus times e seguir a trilha que percorrem. É o caminho natural da relação entre fãs, torcedores e times. A paixão brota, floresce e toma conta.

A NBA e a NFL estão semeando este terreno para que cada vez mais possam colher flores neste caminho. E acredite: o trabalho está tendo um retorno absoluto. Hoje, já é possível imaginar um cenário no qual outros esportes que não o futebol consigam mobilizar multidões tão grandes quanto.

Claro, o fato de não existirem (ainda) partidas que ocorrem por aqui, ainda deixa o torcedor um pouco distante, porém, se pela TV isso já carrega consigo tanta gente junto, imagine só quando realmente chegar em solo tupiniquim.