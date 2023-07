Política de bônus da Brabet

A popular empresa internacional de apostas esportivas e cassino online atrai clientes não apenas com probabilidades vantajosas em eventos esportivos e uma variedade de jogos de azar, mas também com uma série de ofertas de bônus lucrativas. Nesta análise, falaremos sobre as recompensas destinadas a novos jogadores e jogadores frequentes.

Oferta de bônus de boas-vindas

Para receber um bônus de boas-vindas, o cliente precisa se registrar usando qualquer método disponível. O jogador pode criar uma conta usando o número de telefone celular, endereço de e-mail ou uma conta de mensageiro (uma conta no Facebook ou Google é adequada). O novo jogador deve ter pelo menos 18 anos de idade.

O bônus de boas-vindas é um reembolso de 20% das perdas diárias na conta do jogador. De acordo com os termos da promoção, o cliente pode receber até 3.000 reais brasileiros como bônus. O bônus não precisa ser apostado. O dinheiro pode ser usado imediatamente para fazer mais apostas esportivas ou para jogar no cassino online.

Bônus para o primeiro depósito

A empresa Brabet atrai muitos jogadores com uma oferta adicional de bônus de boas-vindas. Além do cashback das perdas, os clientes recebem uma recompensa por fazer o primeiro depósito.

De acordo com os termos da promoção, para receber o bônus após o registro, o usuário precisa fazer um depósito usando qualquer método disponível no valor de pelo menos 50 reais brasileiros. Nesse caso, a conta do jogador será creditada com 20% do valor depositado. O crédito é feito automaticamente.

Para transferir os fundos do saldo de bônus para o saldo principal, é necessário apostá-los 10 vezes na seção de apostas esportivas ou jogos de azar. Depois disso, o bônus obtido pode ser usado para jogar na plataforma ou sacado da conta.

Bônus adicional para qualquer depósito

As ofertas de bônus podem ser aproveitadas não apenas por novos jogadores, mas também por clientes existentes. Uma das principais recompensas para os usuários é um bônus para qualquer depósito no valor mínimo de 100 reais brasileiros. Cada jogador que fizer um depósito receberá um freebet correspondente a 8% do valor depositado em sua conta.

Esta é uma oferta de bônus vantajosa para os fãs de apostas esportivas, pois o jogador não precisa cumprir quaisquer condições adicionais para liberar a recompensa. Após o crédito do freebet na conta de bônus, o jogador pode ativá-lo em um evento esportivo com qualquer cotação, sem restrições. Em caso de acerto da aposta gratuita, o lucro líquido será transferido para o saldo real. O dinheiro pode ser usado imediatamente para fazer novas apostas esportivas ou sacar os ganhos obtidos.

Programa de fidelidade

A principal recompensa para os clientes regulares é a oportunidade de participar do programa de fidelidade e ativar benefícios adicionais vantajosos.

O programa de fidelidade possui vários níveis. O usuário tem a oportunidade de avançar para um novo nível ao fazer depósitos regulares no site ou no aplicativo móvel, demonstrando atividade nas apostas esportivas e jogos de azar.

Cada novo nível oferece benefícios adicionais ao jogador, como bônus VIP personalizados. O tamanho e o tipo de recompensa dependem da atividade do usuário. Além disso, todos os participantes do programa de fidelidade recebem um bônus semanal às segundas-feiras e uma recompensa mensal no primeiro dia de cada mês. Os valores dos bônus dependem dos depósitos feitos no período anterior.

Recompensas adicionais e bônus personalizados estão disponíveis para os clientes após a inscrição no canal Telegram da empresa de apostas.