Playoffs da NBA: Bucks largam na pós-temporada como favoritos ao título

Os playoffs da NBA da temporada 2022-23 finalmente chegaram. O Golden State Warriors é o atual campeão entrando nos playoffs, nos quais 16 times se enfrentam em quatro rodadas para determinar o campeão de 2023.

As seis melhores equipes em cada conferência se classificaram automaticamente para os playoffs, enquanto as equipes que terminaram a temporada regular entre o sétimo e o décimo lugares avançaram para o torneio play-in da NBA para determinar as duas equipes finais do playoff em cada conferência.

As finais da NBA estão programadas para começar em 1º de junho, com o jogo 7 – se a série durar tanto – agendado para 18 de junho.

O Bucks entra nos playoffs da NBA com a melhor campanha da temporada regular e é o favorito para ganhar seu terceiro título. Entre os principais candidatos ao campeonato estão os outros três participantes das Finais dos últimos dois anos: Celtics, Suns e Warriors. Os 76ers, Nuggets e Lakers completam o escalão superior de times com potencial para o título e, em seguida, há uma queda acentuada para o próximo grupo.

Historicamente, os times de melhor campanha na temporada regular venceram a grande maioria dos títulos da NBA. Ao longo de 76 temporadas, 50 equipes de melhor campanha na temporada regular foram campeãs, 16 equipes com a segunda melhor campanha,

oito com a terceira, uma com a quarta e uma com a sexta campanha venceram as finais. Os times de melhor campanha deste ano de qualquer uma das conferências entram na pós-temporada com perspectivas diferentes.

Confira a seguir os principais candidatos ao título de uma das maiores ligas esportivas do mundo na temporada de 2022-23.

Milwaukee Bucks

Foto: NBA

Milwaukee terminou a temporada regular com 58 vitórias, a melhor campanha da liga, graças a mais uma temporada de calibre de MVP de Giannis Antetokounmpo. Impulsionados pela quarta melhor defesa da temporada regular, os Bucks são grandes favoritos, segundo prognósticos de basquete na Midnite, não apenas para vencer a Conferência Leste, mas também para vencer as finais, assim como fizeram em 2021.

No entanto, no primeiro jogo da primeira fase dos playoffs, contra o Miami Heat, o ala- pivô grego saiu de quadra com uma lesão nas costas e preocupa para a continuidade da série. Caso Giannis não tenha uma rápida recuperação, as chances de título dos Bucks devem cair drasticamente.



Denver Nuggets

Foto: Bruce Kluckhohn/USA Today Sports

Denver liderou a Conferência Oeste com 53 vitórias, mas após a pausa do All-Star Weekend, eles venceram apenas 12 de seus últimos 23 jogos, um recorte de 12-11. Embora Nikola Jokic, o atual MVP por duas temporadas consecutivas, tenha um elenco de apoio mais sólido desta vez, as casas de apostas dão ao Phoenix e ao Golden State maiores chances de vencer o campeonato do que o Nuggets.

Além de Jokic, as esperanças de Denver são depositadas em Jamal Murray, que no último final de semana disputou seu primeiro jogo de pós-temporada desde a bolha da NBA na Flórida, em 2020.

Phoenix Suns

Foto: Christian Petersen

As chances do Suns aumentaram significativamente quando eles fizeram uma negociação de grande sucesso para adquirir Kevin Durant no último dia da janela de trocas. Mesmo tendo jogado apenas nove partidas com Durant no elenco, Phoenix, que teve a quarta melhor campanha do Oeste, entrou nos playoffs como favorito para vencer a conferência pela segunda temporada consecutiva.

Entretanto, uma derrota para os Clippers no primeiro jogo da série, em Phoenix, já acendeu o sinal de alerta para o time do Arizona.

Golden State Warriors

Foto: Fernando Medina/NBAE

Os Warriors provaram que nunca podem ser deixados de fora do debate sobre os possíveis campeões depois de ganharem seu quarto anel em oito anos em 2022. Eles terminaram com a sexta campanha da Conferência Oeste nesta temporada, sua pior colocação nos playoffs desde 2013-14. Isso significa que Golden State não ganhou a vantagem do mando de quadra, o que pode ser um problema para um time que terminou com uma campanha de 11 vitórias e 30 derrotas fora de casa. Ainda assim, o trio de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green tem mais experiência em playoffs juntos do que qualquer outro time na disputa.

Boston Celtics

Foto: NBA

Boston saiu vitorioso da Conferência Leste há uma temporada e, com a segunda melhor campanha do Leste, é apontado como o segundo favorito a vencer a conferência novamente, atrás apenas de Milwaukee. Liderados pela dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown, e um profundo elenco de apoio, o Celtics tem outro treinador de primeiro ano no comando para a corrida deste ano, Joe Mazzulla.

Philadelphia 76ers

Foto: CBS Sports

Há também os 76ers, liderados pelo favorito ao prêmio de MVP e melhor pontuador da liga, Joel Embiid. A falta de sucesso recente nos playoffs paira sobre o time, mas, com a terceira melhor campanha do Leste na temporada regular, este é o melhor elenco reunido em torno de Embiid, que certamente vive a melhor fase de sua carreira.