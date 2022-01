PIX contribui com facilidade para depósitos e saques nas apostas esportivas

Empresas passaram a utilizar método nas transações dos sites de apostas

O PIX chegou para facilitar a vida dos brasileiros nas transações bancárias. Como consequência disso, no mundo das apostas esportivas não foi diferente. Diversos sites já utilizam a modalidade para os depósitos e saques, o que reduz o tempo para que o dinheiro entre e saia da banca dando mais agilidade para os palpites.

Com esta premissa, o site BET Pix surgiu com o objetivo de unir as apostas esportivas com o PIX. Assim, a empresa conta com o saque e o depósito mais rápido no mercado. De forma imediata, é possível colocar ou tirar o dinheiro pelo método de pagamento, que é confiável e seguro.

A BET Pix é uma empresa devidamente registrada e confiável, que faz parte da plataforma de apostas esportivas NSX, sediada em Londres. O site disponibiliza diversas modalidades como futebol, basquete (NBA) e tênis e conta com diversas opções para apostas programadas e ao vivo.

Além da variedade de esportes e as cotações atrativas, a BET Pix, como o nome já diz, aposta na facilidade para os saques e depósitos. Com isso, o PIX surge como a principal ferramenta para o site. O que tende a se tornar uma tendência em todas as empresas do segmento em um futuro próximo por conta do imediatismo no tempo para realizar as apostas.

A modalidade agiliza todo o processo e basta apenas apontar o celular para o QR Code, que é a Chave Pix, para realizar o depósito. Com isso, é preciso apenas que o usuário acesse o aplicativo do seu banco e colocar o dinheiro na banca de forma instantânea e sem taxas para realizar as apostas. Diferente de outros sites que precisam de até dois dias úteis em caso de depósito via boleto bancário ou cartão de crédito.

Vantagems do PIX

A principal vantagem do depósito e do saque com PIX, sem dúvida, é a velocidade. A facilidade como toda a operação é feita também ajuda aos apostadores que estão começando, assim como a ausência de taxa de pagamento, que tem em outros sites.

Simplicidade na operação

Diferente de um depósito bancário é que são necessárias várias informações para o depósito ou saque, com o PIX basta o QR Code ou qualquer outra chave. Para o depósito, inclusive, o procedimento é simples e consiste em apontar a câmera do celular para o QR Code, confirmar as informações e finalizar a transação.

Pagamento instantâneo

Ao realizar a operação do PIX, o valor cai na conta na hora. Seja na sua pessoal ou seja na banca da BETPix. Diferente de outros métodos de transações, o dinheiro fica disponível no mesmo momento em que a transação é finalizada. Desta forma, a qualquer hora do dia você pode realizar o depósito para apostar ou sacar o valor conquistado nos palpites.

Opções de chave PIX

O PIX ainda tem a facilidade do usuário escolher a chave que deseja. É possível realizar as transações via QR Code, Chave Pix Aleatória, CPF/CNPJ, número do celular ou e-mail.

Segurança

O PIX é um método seguro e eficiente porque preserva os dados bancários do usuário. Apenas a chave é necessária para realizar a transação e, além disso, funciona 24 horas e a qualquer dia da semana. Portanto, você pode fazer o depósito ou o saque na hora que quiser para ganhar tempo nas apostas esportivas.

Sem taxa de operação

Além de tudo isso, o PIX é feito de forma gratuita e não possui taxas. Diferente de operações como DOC e TED, que têm taxas altas, além da demora na conclusão das transações. Caso você receba um bônus de boas-vindas e ganhe a aposta a partir de um depósito, o saque pode ser feito de forma imediata e sem custo.

