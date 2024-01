Penalty shoot out: Seu guia completo para o jogo no Nomad Cassino

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo. É de se esperar que os desenvolvedores de máquinas caça-níqueis frequentemente ofereçam apostas em caça-níqueis com esse tema. Um deles é a Evoplay, cujo catálogo inclui o jogo https://br.nomadgames.com/pt/casino/slots/game/evoplay-penaltyshootout. Nele, o jogador deve realizar uma série de chutes a gol, marcando o gol da vitória. Os chutes ocorrem sem a participação de outros jogadores, tornando apenas o goleiro um obstáculo no caminho para ganhar uma grande quantia.

O que esperar do slot Penalty Shoot Out?

Ao examinar os indicadores de jogo do Penalty Shoot Out, os jogadores terão mais facilidade em encontrar estratégias de apostas que sejam eficazes. O Penalty Shoot Out apresenta as seguintes características:

variedade no slot;

apostas mínimas a partir de 0.1;

apostas máximas até 100;

presença de multiplicadores adicionais.

A taxa de retorno (RTP) do slot é de 96%. Isso significa que a maioria das apostas será devolvida aos jogadores, tornando o slot adequado para jogar com dinheiro real.

Regras do jogo no slot Penalty Shoot Out

Após iniciar o slot, o jogador terá um goleiro à sua frente, defendendo o gol. Acima dele, há uma escala que indica quantos pênaltis existem neste round. Na parte inferior da tela, encontra-se a tradicional barra de configurações. O jogador deve escolher qual país representar. Pode-se trocar de jogador antes de cada penalidade. O processo é iniciado e os Penalty Shoot Out ganhar dinheiro podem ser feitos pressionando o botão «Jogar».

A bola pode ser chutada para uma das 5 posições, destacadas na tela do dispositivo. A escolha aleatória também é possível, bastando selecionar a opção correspondente. O valor da aposta afeta o montante do pagamento final. Se o goleiro conseguir defender a bola, o jogo termina. Após cada ataque bem-sucedido, a aposta aumenta com um multiplicador de x1,92. O jogador pode parar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, o segundo gol já traz x3,84, e o quarto, impressionantes x15,36, aumentando a aposta inicial em 15 vezes.

Você notará que à direita da tela há um histórico das iterações anteriores. Aqui é detalhadamente explicado onde o jogador chutou suas penalidades anteriores e como o goleiro se comportou. Esta é uma opção bastante útil, e pode ser útil verificar de vez em quando para garantir que você não esteja colocando a bola no mesmo lugar com muita frequência. Embora na realidade não seja confirmado o quão bem o goleiro «memoriza» suas preferências de direção dos chutes, por padrão, há um algoritmo randômico aqui.

Segurança do jogo

O Penalty Shoot Out aposta é baseado no trabalho do RNG, confirmando sua honestidade. Os jogadores sempre podem praticar suas habilidades de penalidade usando o modo gratuito. O jogo não possui estágios adicionais, permitindo focar no processo principal. Escolhendo o moderno Nomad Cassino, onde uma conexão criptografada é utilizada, os jogadores não precisam se preocupar com a confidencialidade de suas informações pessoais e a proteção de depósitos com ganhos.

É importante lembrar que em todos os jogos da Playtech, incluindo Penalty Shoot Out Casino, há extensas opções de configuração do usuário, permitindo fazer várias alterações na interface e jogabilidade.