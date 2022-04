Páscoa Milionária: Concorra na Dupla de Páscoa R$ 30 milhões e Mega R$ 70 milhões

São mais de R$ 100 milhões em prêmios neste sábado (16); aposte já!

Coelhinho da páscoa, o que trazes para mim? Muitos chocolates e mais de R$ 100 milhões em prêmios com a Dupla de Páscoa e a Mega-Sena acumulada! Os sorteios acontecem neste sábado (16) às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

O primeiro sorteio especial do ano está com um prêmio imperdível de R$ 30 milhões, e a Mega segue acumulada com um valor de aproximadamente R$ 70 milhões. Fica até difícil escolher em qual apostar, né? Com o Mega Loterias, você garante a sua participação online até às 19h59, literalmente minutos antes do sorteio acontecer. Veja como:

Monte seu Jogo

Gosta de apostar com os seus números da sorte? No Mega Loterias, as apostas na modalidade Monte Seu Jogo custam a partir de R$ 6 e podem ser efetuadas diariamente até às 16h. Para concorrer nesta modalidade, basta escolher a loteria em que deseja concorrer, selecionar as dezenas de sua preferência, adicionar ao seu carrinho e finalizar a sua compra.

Bolões

Agora, se você quer aumentar as chances de ser premiado com muita praticidade, os Bolões são a opção certa para você! Desenvolvidos por especialistas em loterias, os Bolões estratégicos do Mega Loterias dispõem de técnicas e métodos matemáticos para turbinar e otimizar suas apostas. E o melhor de tudo: ficam disponíveis para compra até às 19h59.

Aposte online com praticidade e segurança

Garanta já a sua aposta online sem sair do conforto de sua casa com o Mega Loterias. Criado para trazer a melhor experiência em apostas lotéricas, o site conta com um serviço completo e responsivo, que cuida de toda a parte burocrática. Acompanhe todos os processos online e receba as notificações diretamente em seu e-mail cadastrado, tudo com muita praticidade e 100% de segurança!