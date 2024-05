Palmeiras X San Lorenzo: Onde assistir jogo, escalações, horário e últimas notícias de futebol

Nesta quinta-feira, 30 de maio, o Palmeiras recebe o San Lorenzo em um confronto decisivo pela última rodada da fase de grupos da Taça Conmebol Libertadores 2024. O jogo está marcado para às 19h00 no Allianz Parque, em São Paulo, e promete ser uma noite de emoções intensas, especialmente porque será a última partida do jovem atacante Endrick antes de sua transferência para o Real Madrid.

O Palmeiras chega ao jogo na liderança do Grupo F, com 13 pontos acumulados através de quatro vitórias e um empate. A equipe de Abel Ferreira tem mostrado um desempenho impressionante na competição, destacando-se por uma defesa sólida e um ataque eficaz. Em contrapartida, o San Lorenzo ocupa a segunda posição do grupo com 7 pontos, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas, e busca garantir sua classificação sem depender de outros resultados.

Escalações prováveis:

O Palmeiras pode contar com o retorno de Dudu, que participou integralmente dos treinamentos e deve começar no banco, proporcionando uma opção ofensiva adicional para a segunda metade do jogo. A formação provável incluirá Weverton no gol; uma linha defensiva com Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; no meio-campo, Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga devem aparecer; e na frente, Rony, Dudu e o próprio Endrick, que buscará fechar sua passagem pelo clube com uma atuação memorável.

O San Lorenzo, por sua vez, deverá entrar em campo com uma formação focada em resistir ao ataque palmeirense e explorar contra-ataques. Sebastián Torrico é esperado no gol; a defesa pode contar com Peruzzi, Donatti, Gattoni e Bruno Pittón; no meio-campo, Juan Ramírez e Óscar Romero terão a responsabilidade de conectar a defesa ao ataque, que provavelmente será liderado por Nicolás Fernández e Franco Di Santo.

Onde assistir:

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e também estará disponível via streaming no Star+. Para aqueles que preferem acompanhamento em texto, o jogo será coberto em tempo real através de diversos portais de notícias de futebol.

Aspectos táticos e estratégicos:

O Palmeiras, já garantido nas oitavas de final, buscará manter o ímpeto e terminar a fase de grupos com uma vitória em casa. A equipe tem demonstrado um excelente equilíbrio entre defesa e ataque, e a possível inclusão de Dudu pode adicionar mais dinâmica ao seu jogo ofensivo. Abel Ferreira pode também aproveitar a ocasião para testar variações táticas em preparação para os desafios subsequentes da Libertadores.

Do lado do San Lorenzo, a necessidade de pontos pode incentivar uma postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva e tentando surpreender o Palmeiras em transições rápidas. A experiência de jogadores como Óscar Romero será vital para guiar a equipe em um ambiente que promete ser hostil.

Momento emocional:

A partida também carrega um forte componente emocional, sendo a última de Endrick no Allianz Parque. Espera-se que o Palmeiras faça uma homenagem ao jogador, que contribuiu significativamente para o clube em sua passagem. A atmosfera no estádio será carregada, com os torcedores ansiosos para dar um adeus caloroso ao seu jovem ídolo.

Com esses ingredientes, o jogo entre Palmeiras e San Lorenzo não é apenas um confronto decisivo da Libertadores, mas também um evento marcante no calendário do futebol sul-americano desta temporada.