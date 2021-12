Palmeiras joga mundial de clubes em fevereiro mirando final com o Chelsea

Verdão ficou na semifinal em 2020, quando perdeu para o Tigres, do México

O Palmeiras terá em fevereiro uma missão muito especial. Campeão da Libertadores pela terceira vez em sua história em 2021, tendo derrotado o Flamengo por 2×1 na final em Montevidéu, no Uruguai, o verdão busca o título do mundial de clubes, a ser disputado nos Emirados Árabes. O torneio conta com o interesse de todas torcidas de todo o País e também, é claro, das casas de apostas de todo o planeta.

O adversário de uma virtual final é o Chelsea, da Inglaterra, o favorito para o torneio. O clube de Londres foi o vencedor da Liga dos Campeões da Europa, derrotando o Manchester City, do mesmo país, por 1×0 na final em Porto, em Portugal, em 29 de maio. Curiosamente, o mesmo Chelsea foi o adversário do último clube brasileiro que conseguiu ser campeão mundial. O Corinthians ganhou dos Blues em Yokohama, no Japão, em 2012, pelo placar mínimo de 1×0. O atacante peruano Paolo Guerrero foi o autor do gol decisivo.

Agora é do Palmeiras a oportunidade de coroar uma era muito vitoriosa na história do clube. Desde 2015, são dois campeonatos brasileiros, conquistados em 2016 e 2018, duas Copas do Brasil, que vieram em 2015 e 2020, duas Libertadores, celebradas nas edições de 2020 e 2021, e o Paulista de 2020. O Chelsea, por sua vez, busca o único título que falta na história do clube.

O Palmeiras espera contar com o melhor de alguns de seus destaques, como o goleiro Weverton, que vem sendo convocado para a seleção brasileira. O meio-campo Raphael Veiga, o atacante Dudu e os jovens Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula são outras esperanças do torcedor alviverde.

No lado do Chelsea, os meio-campos Mason Mount e Kai Havertz, autor do gol contra o Manchester City na final da Liga dos Campeões, além do atacante goleador Romelu Lukaku, são algumas das principais armas ofensivas dos Blues. Na parte defensiva, o volante N’Golo Kante, o experiente zagueiro brasileiro Thiago Silva e o goleiro Edouard Mendy, que se revelou um excelente jogador desde que assinou pelo clube de Londres, prometem garantir a solidez da defesa.

Mas a experiência mais recente do Palmeiras no mundial de clubes da FIFA não guarda boas lembranças para o clube da zona oeste de São Paulo. Em 7 de fevereiro de 2021, o verdão perdeu de 1×0 para o Tigres, do México, que ganhou vaga no torneio por ser o então atual campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, a confederação de futebol da América do Norte, América Central e Caribe, na semifinal do torneio. A tão esperada final contra o Bayern de Munique, da Alemanha, então campeão europeu, nunca ocorreu. Na decisão do terceiro lugar, o Palmeiras ainda perdeu para o Al Ahly, do Egito, pelo mesmo placar.

Portanto, na edição de 2021, a ser disputada em fevereiro de 2022, o Palmeiras tem atenção redobrada para a semifinal do torneio antes de pensar numa eventual final. Os adversários da vez podem ser o próprio Al Ahly ou o Monterrrey, que assim com o o Tigres também é do México.

O Chelsea, por sua vez, pode enfrentar o Al Hilal, da Arabia Saudita, o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e Auckland City, da Nova Zelândia, na outra semifinal, que acontece em seis de fevereiro. O Palmeiras joga sua semifinal dois dias depois. Já a final acontece em 12 de fevereiro no Mohammed bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi.

O Palmeiras também não tem boas memórias da Copa Intercontinental de 1999, o ano em que conquistou a sua primeira Libertadores. O torneio era a versão do mundial de clubes da época, e contava apenas com os vencedores de América do Sul e Europa. A equipe brasileira perdeu para o Manchester United, da Inglaterra, por 1×0, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. O capitão do time inglês, Roy Keane, fez o gol decisivo.

Apesar do vice-campeonato na Copa Intercontinental de 1999 e da quarta colocação na edição de 2020 do mundial de clubes da FIFA, o Palmeiras é considerado campeão mundial pela entidade máxima do futebol. O verdão foi o vencedor da Copa Rio de 1951, tendo derrotado a Juventus, da Itália, na final, tendo vencido o primeiro jogo por 1×0 e empatado o segundo por 2×2. As duas partidas aconteceram no Maracanã, no Rio de Janeiro. Décadas após a realização do torneio, a FIFA reconheceu o Palmeiras como campeão mundial de 1951.

Apesar de já figurar entre os clubes campeões mundiais de futebol masculino, o torcedor do Palmeiras irá contar os dias até o mundial de clubes de 2021, esperando que o clube possa retornar dos Emirados Árabes Unidos com aquele que seria o troféu mais importante da gigantesca história do time.