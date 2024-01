Os goals mais polêmicos no futebol da história do Brasil

No Brasil o futebol é vivido com imensa intensidade e ele pode mudar uma cidade inteira nos dias de jogos com clubes de grande dimensão. Por isso, é normal que o comercio e a indústria local vibrem em tornos desses eventos esportivos que são importantes também para a economia.

Normalmente os jogos acontecem sempre sem grandes incidentes, no entanto existem alguns que são ligeiramente diferentes, oferecendo dúvidas sobre quem é realmente o vencedor da partida com goals polêmicos que ficam para a história.

O sistema VAR no futebol brasileiro

O VAR visa minimizar equívocos evidentes em momentos cruciais do futebol, incluindo gols, penalidades, expulsões e identificação de atletas em jogadas ambíguas. Sua adoção busca aprimorar a justiça no esporte, porém, no Brasil e alhures, tem gerado discussões e controvérsias, especialmente quanto à consistência e interpretação das deliberações assistidas pelo sistema.

Todos os jogos que vamos falar agora aconteceram antes da implementação do VAR, pois no Brasil ele foi implementado apenas em 2018, e podiam ter um desfecho diferenciado se o VAR existisse naquela época.

Os jogos mais polêmicos

Quando falamos em jogos polêmicos, muitos de nós se irão lembrar de alguns, apesar de terem sido momentos já muito antigos, o adepto dos clubes mantém eles em suas memórias para sempre. Se lembre que esses jogos foram todos realizados antes do VAR estar disponível no Brasil.

Corinthians x Boca Juniors – Libertadores 2013

Em 2013, marcado por decisões arbitrais controversas na história recente do Brasil, destaca-se o jogo entre Corinthians e Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores. A arbitragem, alvo de críticas, ficou notória por falhas, como o gol anulado de Romarinho por impedimento inexistente e um pênalti claro não assinalado para o Corinthians.Esses dois erros, apenas esses, foram os que ditaram a eliminação do Corinthians da competição. Posteriormente, Amarilla reconheceu os erros, mas negou acusações de suborno, mostrando-se humilde em sua atuação.

Corinthians x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro 2010:

No decisivo jogo do Brasileirão 2010, Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 após um polêmico pênalti aos 42 do segundo tempo, marcado por Sandro Meira Ricci por falta de Gil em Ronaldo. Gil foi expulso, e Ronaldo marcou, levando o Corinthians à vitória. O lance gerou debates, com dúvidas sobre a falta. Esse resultado impactou a disputa pelo título, colocando o Corinthians temporariamente na liderança, terminando em terceiro, enquanto o Cruzeiro foi vice-campeão.

Palmeiras x Internacional – Campeonato Brasileiro 2012:

No jogo de 2012 entre Palmeiras e Internacional, um gol de mão polêmico de Barcos, do Palmeiras, gerou tensão. O árbitro Francisco Carlos Nascimento inicialmente validou o gol, mas reverteu a decisão após consultar os auxiliares e o delegado. O Palmeiras, alegando interferência externa, protestou fortemente e recorreu ao STJD para anular a partida. Este incidente foi crucial na temporada, marcando o rebaixamento do Palmeiras e evidenciando as falhas e controvérsias da arbitragem da época.