Confira os nomes das equipes classificadas para as quartas de final da Libertadores

A competição promoveu, mais uma vez, uma série de grandes jogos.

As disputas no futebol sul-americano estão chegando cada vez mais perto do seu ápice. Recentemente, a Libertadores encerrou a sua fase de oitavas de final. Com isso, os interessados já podem descobrir os nomes dos classificados para as disputas das quartas de final. Descubra quais são e relembre seus últimos resultados.

Boca Juniors

Nas oitavas de final, o Boca Juniors foi a campo contra a equipe do Nacional-URU. Na primeira partida, fora de casa, o clube argentino assegurou um 0 a 0.

Já no duelo de volta, no Estádio La Bombonera, a classificação foi conquistada nos pênaltis. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo corrido, os donos da casa levaram a melhor nas cobranças pelo placar de 4 a 2.

Racing

O Racing largou atrás nas disputas pela classificação. Na primeira partida, fora de casa, a equipe argentina perdeu para o Atlético Nacional pelo placar de 4 a 2.

No segundo confronto, jogando em casa, o Racing reverteu a situação no agregado com uma vitória por 3 a 0.

Deportivo Pereira

Foi o Deportivo Pereira que levou a melhor nas disputas contra o Independiente del Valle. No primeiro jogo, em casa, o time terminou os 90 minutos com uma vitória por 1 a 0.

Dessa forma, com o empate por 1 a 1 no segundo duelo, o clube colombiano assegurou sua vaga.

Palmeiras

Nas disputas entre Palmeiras e Atlético-MG, o “Verdão” levou a melhor. No primeiro jogo, no Estádio Mineirão, o clube paulista foi o grande vencedor, com um placar de 1 a 0 a seu favor.

No confronto de volta, no Allianz Parque, a contagem não saiu do 0 a 0.

Bolívar

O Bolívar eliminou o Athletico-PR na última fase. No primeiro jogo, o time boliviano anotou um 3 a 1 em casa.

No segundo jogo, o “Furacão” conseguiu levar a disputa para os pênaltis com uma vitória por 2 a 0 no tempo corrido. Nas cobranças, o Bolívar terminou com um 5 a 4 a seu favor no placar.

Internacional

Na primeira partida entre Internacional e River Plate, o clube argentino levou a melhor em sua casa com uma vitória por 2 a 1.

Já no duelo de volta, o placar se inverteu no Beira-Rio e a disputa foi levada para os pênaltis. As cobranças terminaram com um placar de 9 a 8 a favor do Inter.

Fluminense

O Fluminense foi mais um clube brasileiro que avançou para a fase de quartas de final. Contra o Argentino Juniors, no primeiro jogo, o resultado foi um empate por 1 a 1 fora de casa.

Na segunda partida, o “Tricolor Carioca” classificou-se com uma vitória por 2 a 0.

Olímpia

O Olimpia eliminou o Flamengo, campeão da última edição da Libertadores, em seus desafios.

Na primeira partida, no Estádio Maracanã, o Rubro-Negro levou a melhor com uma vitória por 1 a 0. No segundo confronto, no entanto, o Olimpia deu a volta por cima com uma placar de 3 a 1 a seu favor.

