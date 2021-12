Os 5 melhores jogadores de pôquer de 2021.

Descubra quais são foram os escolhidos como melhores jogadores de pôquer no ano de 2021

O pôquer é o jogo de cartas mais popular do mundo, tão popular que conseguiu se desligar a sua reputação dos cassinos tradicionais de onde surgiu e ficou conhecido. Não é à toa que este jogo é protagonista em diversos grandes campeonatos espalhados pelo mundo que entregam prêmios de múltiplos sete dígitos aos seus vencedores, o que tornou o jogo muito desejado entre os apaixonados por jogos de cassino.

Mesmo com a maioria destes grandes campeonatos sendo cancelados por conta das medidas de prevenções, quarentenas e proibições de eventos, o mercado internacional de pôquer não parou, principalmente por possuir outras alternativas, como o poker online ou o vídeo poker grátis. Dentro de plataformas digitais, os campeonatos continuaram a todo o vapor e alguns jogadores se destacaram.

Neste artigo, vamos ver quais são os melhores jogadores do ano de 2021, que mais se destacaram nos campeonatos online que foram organizados este ano e quais as principais características de cada um deles.

TOP 5 melhores jogadores de pôquer em 2021

Já que 2021 não foi uma no tão movimentado para o pôquer como os anos anteriores, levamos em conta o histórico dos jogadores para definir os cinco melhores jogadores que se destacaram nos últimos anos e não foi diferente em 2021. Levando em conta não só os prêmios que ganharam, mas também a sua história e influência no cenário internacional.

Agora vamos a lista dos cinco melhores jogadores de pôquer em 2021:

Sam Farha

O Sam Farha é a prova de que a sua influência no mercado de pôquer pode ser mais importante do que os prêmios recebidos nos campeonatos. Na verdade, este jogador é conhecido por ter perdido o World Series of Poker em 2003 para outro grande jogador.

Mas, a diferença é que Sam se destacou por seu estilo único de jogo, sendo convidado para ser comentarista em diversos campeonatos e participando de um filme como ele mesmo. Posteriormente o jogador ainda escreveu livros sobre a sua jornada e é considerado uma das lendas do pôquer internacional.

Phil Ivey

Um deca campeão do World Series of Poker, isso mesmo, o Phil Ivey foi campeão deste que é um dos campeonatos mais importantes do mundo do pôquer por dez vezes mostrando a sua superioridade de jogo ano após ano. Assim como Sam, Phil soube bem como utilizar a sua fama adquirida como jogador e fez diversas parcerias lucrativas com empresas neste mercado.

A mais lucrativa delas, foi com a Tiltware, grupo que controle uma plataforma grande de pôquer online, a Full Tilt Poker e esta relação está entre as mais lucrativas no cenário internacional de pôquer.

Bryn Kenney

Bryn Kenney é o jogador de pôquer que ganhou o maior prêmio da história em um campeonato, U$S20,5 milhões recebidos em 2019 no Triton Million, campeonato que este jogador curiosamente terminou em segundo lugar. Mesmo tendo ganhado apenas um título do World Series of Poker, Bryn se destacou por este feito completamente inesperado e se tornou um dos maiores jogadores de pôquer do mundo.

Stephen Chadwick

Um dos jogadores de pôquer britânicos mais conhecidos, Stephen se destacou tanto no cenário dos campeonatos presenciais de pôquer, quanto no cenário digital. Nos últimos anos, este jogador tem feito história ao ganhar o Triton Million e levar uma bolada de mais de U$S 5,4 milhões. O jogador já acumula uma série de ganhos em eventos mistos que ultrapassam os U$S 34 milhões.

Erik Seidel

Erik é um dos jogadores de pôquer conhecidos por sua história, onde trabalhava em wall street e largou seu emprego para se dedicar a uma carreira no pôquer. O jogador ganhou diversos torneios presenciais durante a sua carreira e se destacou por uma jogada emblemática contra outro grande jogador que foi utilizada como destaque em um filme de hollywood.

Concluindo

Já está mais do que claro que o universo do pôquer pode entregar prêmios milionários aos seus jogadores, os melhores que estão nesta lista são a prova disso. Com o futuro marcado para o ambiente digital, novos jogadores devem surgir para que a história continue, os prêmios estão cada vez maiores.