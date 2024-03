Os 5 maiores “camisas 10” da história do futebol brasileiro

O futebol brasileiro é amplamente reconhecido por sua rica história e pela presença de talentosos jogadores que deixaram uma marca indelével no esporte. Entre esses ícones, os camisas 10 destacam-se como verdadeiros maestros em campo, desempenhando um papel crucial na criação de jogadas e na condução de suas equipes à vitória.

Por ser um dos países mais prolíficos na criação de craques, o Brasil viu grandes jogadores usarem a famosa camisa 10. Esses atletas, muitas vezes, são a razão de muitos brasileiros assistirem aos jogos e se apaixonarem pelo esporte.

Neste artigo, iremos falar mais sobre os maiores jogadores que já vestiram a camisa 10 e encantaram o público brasileiro, principalmente pela versatilidade, inteligência e visão de jogo. Veja quais são esses jogadores e porque eles são tão venerados até os dias de hoje.

Zico

Zico se destaca como um incrível “camisa 10” na história do esporte, sendo um dos maiores expoentes do papel clássico desempenhado por esse número emblemático. Ao longo de sua carreira, atuando como meia, o ícone do futebol acumulou mais de 500 gols oficiais, conduzindo o Flamengo à glória em diversas ocasiões.

Seu domínio no Maracanã é impressionante, tendo marcado 333 gols no estádio, somando um total de 509 gols pela equipe rubro-negra. Além de sua prolífica capacidade de balançar as redes, Zico se firmou como um dos maiores jogadores ofensivos de todos os tempos, exibindo habilidades versáteis que abrangiam desde gols e assistências até cobranças de falta e dribles, solidificando assim seu legado no panorama do futebol.

Ronaldinho

Reconhecido por seus dribles envolventes, irreverência cativante e alegria contagiante em campo, Ronaldinho figura como uma das personalidades que mais contribuíram para a popularização do futebol nos primeiros anos da década de 2000, sempre surpreendendo com jogadas imprevisíveis. Sua destreza extraordinária lhe conferiu o apelido carinhoso de ‘Bruxo’. Nesse contexto, Ronaldinho colecionou títulos por todos os lugares por onde passou, deixando sua marca tanto nos maiores clubes quanto na Seleção Brasileira, e foi agraciado com o prestigioso prêmio de Melhor do Mundo em duas ocasiões, nos anos de 2004 e 2005.

Rivaldo

Muitos reconhecem Rivaldo como o principal ‘camisa 10’ da Seleção Brasileira após a era Pelé. Apesar de receber menos atenção midiática em comparação a alguns de seus contemporâneos, o jogador é amplamente considerado o protagonista crucial no caminho rumo ao pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 2002, mesmo com Ronaldo ostentando a artilharia. Além desse feito notável, Rivaldo já havia se destacado com brilhantes performances na Copa de 1998, vestindo a camisa 10 durante a campanha em que o Brasil terminou como vice-campeão. Vale ressaltar que o talento excepcional de Rivaldo foi reconhecido globalmente quando foi eleito o Melhor do Mundo em 1999, período em que brilhou nos gramados pelo Barcelona.

Alex

Alex teve passagens notáveis por equipes como Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, sendo especialmente aclamado na Turquia, onde se tornou ídolo do Fenerbahçe. Sua maestria nas bolas paradas, precisão nos passes e capacidade de marcar gols fizeram dele um dos meio-campistas mais respeitados de sua geração. Além de suas conquistas em clubes, Alex também representou a Seleção Brasileira em diversas ocasiões, contribuindo para a rica tradição do futebol brasileiro.

Pelé

Em uma posição incontestável, Pelé é aclamado como o maior jogador na história do futebol. Sua grandiosidade não se resume apenas aos lances mágicos e jogadas de tirar o fôlego, mas se estende à transformação que ele impôs ao esporte. O Rei Pelé não apenas redefiniu a dinâmica do futebol com sua genialidade em campo, mas também conferiu à camisa 10 uma significância sem precedentes.

Recebedor do título de Atleta do Século, concedido por renomadas revistas e instituições especializadas como L’Équipe, IFFHS, FIFA e France Football, Pelé ultrapassou a marca dos 1000 gols na carreira, considerando inclusive os não oficiais. Sua grandiosidade é ainda mais destacada pelo feito único de conquistar três títulos de Copa do Mundo, nas edições de 1958, 1962 e 1970. Em resumo, é impossível abordar a emblemática camisa 10 sem fazer menção ao legado imortal de Pelé.