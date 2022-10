Os 4 maiores jogos do Rogério Cena pelo São Paulo

Os 4 maiores jogos do Rogério Ceni pelo São Paulo são bem conhecidos por aqueles que são fanáticos pelo nosso tricolor. Não necessariamente você precisa ser da época e ter assistido aos jogos para ser fã de cada um deles: mesmo os fãs mais novos que viram apenas o título da Sul-Americana de 2012 podem encontrar os vídeos na web.

No conteúdo de hoje, vamos contar a você um pouco de história, citando quais são os 4 maiores jogos do Rogério Ceni pelo São Paulo. Portanto, caso queira saber mais sobre a história do clube e de seu maior ídolo, você pode conferir o Blog do São Paulo futebol clube – SPFC, feito pelo publicitário e jornalista Daniel Perrone!

4 maiores jogos do Rogério Ceni pelo São Paulo

4. Final do Paulistão dos anos 2000 (SPFC x Santos)

Começando nossa lista dos 4 maiores jogos do Rogério Ceni pelo São Paulo, temos a final do paulistão dos anos 2000. Aquele que seria o último título de Raí com a camisa do tricolor, antes de sua aposentadoria, teve na realidade o brilho do goleiro, que ainda não era conhecido como M1t0, mas que começava a marcar sua história no tricolor.

Rogério Ceni já era titular desde 1997, com a aposentadoria do seu antecessor, Zetti, ganhou espaço no elenco titular que viria a ganhar tudo que era possível nos anos 2000. A final foi em dois jogos, e no primeiro o São Paulo havia ganhado por 1 a 0, gol marcado por França no 1º minuto do 1º tempo. O jogo foi no Morumbi.

No jogo de volta, também no Morumbi, o tricolor tomou um gol de Dodô, empatando o jogo com o Santos ainda no final do primeiro tempo com um gol de falta espetacular de Rogério Ceni. O time santista precisava de dois gols de diferença para ser campeão. No 2º tempo, Rincón sofreria um pênalti que ele mesmo converteu em gol, fazendo 2 a 1 para o Santos.

Mas, felizmente nosso clube marcou mais um gol com Marcelinho Paraíba, fechando um dos jogos mais incríveis da carreira de Rogério Ceni, trazendo o 20º título para o clube (falando nisso, conheça o clube do criar sites, com dicas e tutoriais para te ajudar no mundo digital).

3. Quartas de final da Libertadores de 2005 (SPFC x Tigres)

A Libertadores de 2005 é memorável para muitos torcedores tricolores, inclusive ao que escreve este conteúdo, afinal, é a última que o clube ganhou. De lá para cá, ganhamos mais um Mundial, 3 brasileiros e uma Sul-Americana, mas nada se compara a uma vitória de Libertadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bem, no final da competição já sabemos o que aconteceu: tricolor campeão. Mas, ao longo do torneio grandes jogos aconteceram, e não somente aqueles de passar sufoco, mas sim também aqueles de passar o rolo compressor por cima de nossos adversários: foi o que aconteceu com o Tigres, nas quartas de final.

Sim, aquele mesmo Tigres que viria a fazer a palhaçada no momento da volta do vestiário para o segundo tempo, na final da Sul-Americana de 2012: o tricolor anotou 4 a 0 no jogo de ida. E por que é um dos grandes jogos do Ceni? Porque nosso M1t0 marcou incríveis dois gols de falta, e podia ter feito mais, mas perdeu um pênalti.

E se estiver pensando em ir para a próxima Libertadores, é sempre bom escolher o melhor curso de ingles online para te ajudar no idioma.

2. Oitavas de final da Sul-Americana de 2013 (SPFC x Universidad Católica)

Em penúltimo lugar da nossa lista de 4 maiores jogos do Rogério Ceni pelo São Paulo, temos uma partida memorável que ainda vive na cabeça de muitos são paulinos. Não é jogo de título, não teve gol de falta, nem de pênalti: mas é de longe uma partida que poderia estar no primeiro lugar da lista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste jogo, Rogério Ceni fez uma partida que talvez seja – considerada por muitos como sendo – a maior de sua carreira em termos de defesa. O tricolor vinha como detentor do título, que havia ganhado na temporada passada quando Lucas ainda jogava. Porém, com uma defesa vulnerável, tomava muitos chutes de fora da área.

Rogério Ceni, apesar de ter tomado 3 gols, poderia ter tomado 20 se não houvesse feito tantas defesas, a grande maioria milagrosa, principalmente pela idade avançada que já possuía. Ao final da partida, o tricolor venceu por 4 a 3, coroando a maior partida em termos de defesa de Rogério Ceni (que se tornou uma joia no gol do tricolor por muitos anos, e por falar nisso, se ainda não conhece o curso de design de joias, este pode ser um bom momento).

1. Final do Mundial de 2005 (SPFC x Liverpool)

Como mencionado anteriormente, a posição poderia ter ficado tranquilamente para as oitavas de final da Sul-Americana, até porque a final do Mundial passa longe em termos de quantidade de defesas. Mas, em termos de grandiosidade, a final que Ceni defendeu aquele que seria um golaço de falta de Gerrard, precisa estar no topo da lista.

Fica então no primeiro lugar dos 4 maiores jogos do Rogério Ceni pelo São Paulo, com uma defesa que foi estudada por diversos estudiosos da bola, matérias de jornal e diversos programas esportivos, além de outras defesas, é claro, mas que chamou atenção pela plasticidade daquele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O SPFC se consagraria como tricampeão mundial, com um gol de Mineiro e direito ao título de melhor jogador da competição sendo direcionado ao Ceni. Até a próxima!