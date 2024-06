O que as Loot Boxes e os jogos de cassino têm em comum?

As Loot Boxes são um recurso muito popular em jogos online e eletrônicos. Esses baús de tesouro virtuais são usados para obter itens aleatórios e compartilham várias semelhanças com jogos de cassino, como slots. Mas isso significa que loots e gacha são consideradas jogos de azar?

Se você já jogou Genshin Impact, League of Legends, CS ou Call of Duty, as loot box não são novidade para você. Elas funcionam segundo um princípio muito semelhante aos jogos de cassino: o da sorte. Quando um jogador compra uma loot box, ele não tem controle sobre o conteúdo, que pode variar de itens comuns a itens muito raros. Este fator aleatório (RNG) é muito semelhante à experiência de jogar slots, onde cada rodada pode render um pagamento significativo ou nada.

Este mecanismo de recompensa funciona incrivelmente bem para o público principal destes jogos. O perfil dos iGamers que jogam loot/gacha e cassinos é muito semelhante. De acordo com uma pesquisa, esses jogadores são jovens e altamente conectados à tecnologia, priorizando experiências de jogos mobile, o que explica a ascensão de jogos como Honkai Star Rail, Mobile Legends, Arena of Valor e Honor of Kings. Seu foco principal é o entretenimento, e não o ganho financeiro.

Então, as Loot Boxes contam como jogos de cassino?

O debate sobre se as loot boxes constituírem jogos de azar é contínuo. Enquanto alguns argumentam que a aleatoriedade e o investimento monetário as classificam como jogos de cassino, outros afirmam que, uma vez que não produzem retornos financeiros no mundo real, não satisfazem a definição legal de jogo.

No entanto, muitos jogadores usam caixas de saque como forma de obter itens e personagens especiais e comercializar suas contas ou recursos raros no jogo. Um ótimo exemplo é a skin cosmética M4A1 Howl Stattrak CS:GO, vendida a um colecionador por US$ 130 mil.

Gacha vs. Loot Boxes

Os jogos Gacha classificam um tipo de loot game onde grande parte do ambiente é baseado na aleatoriedade e sorte de conseguir personagens e itens raros em giros ou baús. Muitas vezes, gachas são jogos para celular gratuitos que usam um modelo de monetização baseado em tempo de jogo. Ou seja, quanto mais você joga, mais moedas você ganha para trocar por loots.

Além disso, os gachas tem uma mecânica única onde, quanto mais você tenta obter um item, mais chances você tem de obtê-lo. Se você precisa de 10 baús para ter a chance de ganhar uma arma rara, por exemplo, e não consegui-la, seus próximos baús terão um acúmulo de chance. Essa é uma tática muito familiar à empresa Hoyoverse. Não é surpresa que eles tenham dois títulos entre os gachas mais populares de 2024 e uma receita de US$ 567 milhões com Genshin Impact apenas no primeiro trimestre de 2022.

Quer você seja um fã de loot boxes ou esteja ansioso para experimentar a experiência do cassino online, é essencial definir limites claros com antecedência. Concentre-se na emoção de abrir novas caixas e jogar, em vez de se fixar no resultado final. Lembre-se de que o objetivo principal dos jogos é se divertir!