O que esperar do restante da temporada 2023 do Palmeiras?

O Palmeiras passa por um momento de contestação tática e técnica na temporada 2023. O técnico Abel Ferreira não conseguiu preparar a equipe para reverter o resultado diante do São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Mas, o problema não é apenas a eliminação. Os principais jogadores da equipe alviverde estão em declínio, casos de Raphael Veiga, Dudu e até do capitão Gustavo Gomez.

Em entrevista coletiva após a derrota na Copa do Brasil, o diretor Anderson Barros confirmou que o Palmeiras busca um “camisa cinco”, mas “está encontrando dificuldades no mercado”.

O diretor de futebol também reconheceu que Abel Ferreira solicitou a contratação de reforços desde a temporada anterior. Em 2023, o Verdão acertou apenas com o meia-atacante Artur e o meio-campista Richard Rios.

Entretanto, vários jogadores se despediram do clube. As ausências mais sentidas ainda não foram repostas, casos de Gustavo Scarpa e Danilo.

As missões restantes do Palmeiras em 2023

Dentro das quatro linhas, o time está longe da briga pelo título no Campeonato Brasileiro e terá uma batalha complicada na Libertadores da América. O Atlético Mineiro será novamente adversário do Palmeiras nas oitavas de final da competição sul-americana.

Os duelos da Libertadores estão marcados para o começo de agosto. Até lá, o treinador português terá partidas da Série A para tentar reorganizar o seu time e aguardar por contratações pontuais.

Contudo, uma possível queda precoce na Libertadores pode decretar o ‘fim da temporada’ ainda em agosto. Desde a sua chegada, Abel levou o Palmeiras ao menos até as semifinais.

Portanto, o Verdão precisa mostrar mais uma vez poder de reação e apostar no potencial de seus jovens talentos.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

As crias da base Endrick, Luis Guilherme e Jhon Jhon foram acionados na partida decisiva da Copa do Brasil, enquanto o atacante Kevin foi promovido definitivamente ao elenco profissional.

Outro atleta que pode ajudar a elevar a capacidade ofensiva do time é Flaco Lopez, que passou por um momento no começo da temporada e perdeu espaço após o retorno de Rony.

Agora, esses atletas podem representar a melhor esperança alviverde de reencontrar a vitória. De fato, Abel Ferreira tem uma missão difícil nas próximas semanas. Por acaso, você já sonhou em estar em seu lugar e tentar comandar um time de futebol?

