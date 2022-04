O que devemos saber sobre Pix quando fazemos apostas online?

A evolução das apostas esportivas não está apenas relacionada com o esporte em si, mas também com todas as áreas associadas a esta indústria, sendo uma das mais importantes os métodos de pagamento existentes.

Atualmente existem inúmeras plataformas que oferecem vários métodos de pagamentos diferentes, criando assim uma maior versatilidade para os jogadores poderem realizar os seus depósitos e, consequentemente, levantamentos.

Alguns dos métodos que se encontram a crescer nas opções dos brasileiros acabam por ser relativos a carteiras eletrónicas, sendo que, a título de exemplo, existem cada vez mais casas de apostas que aceitam Pix e você pode ler mais sobre esse tema para se informar.

Esta possibilidade, não só confere mais uma alternativa para todos os jogadores, mas também uma opção que acaba por ser muito importante em termos de taxas, como iremos desenvolver mais a frente neste artigo.

Sendo este um método completamente eletrónico, ainda existe alguma desconfiança por parte da maioria dos apostadores em relação ao mesmo, contudo, a adesão tem vindo a ser cada vez maior, associado ao crescimento da credibilidade desta marca.

Neste artigo iremos mostrar-lhe o que deve saber sobre o Pix e qual a sua relação com as apostas online, quer seja em casinos ou plataformas de apostas esportivas.

História do Pix

O Pix teve um lançamento recente, sendo que esta plataforma bancária apenas se encontra disponível para o público brasileiro em Novembro de 2020.

Desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, o Pix teve uma enorme aceitação por parte do público desde o início, sendo uma das carteiras eletrónicas mais utilizadas pelos brasileiros, talvez devido à sua relação com uma entidade tão reconhecida como o BC.

Este é um dos projetos mais importantes na história do Banco Central, sendo que tem como intuito diminuir o custo de transferências e oferecer a possibilidade de existirem transações sem recurso a qualquer dinheiro físico.

No último ano, o Pix desenvolveu cada vez mais áreas associadas à sua plataforma sendo que, neste momento, esta é uma das plataformas mais ideais para realizar trocas monetárias, combatendo ao mesmo tempo as fraudes cibernéticas.

Como funciona o Pix nas apostas esportivas?

Sendo este um meio de pagamento eletrónico, a desconfiança existente nos apostadores mais tradicionais acaba por ser muito, contudo, é importante realçar desde início, que este é um método extremamente seguro e com grande credibilidade.

O seu funcionamento acaba por ser muito semelhante a outras carteiras eletrónicas que atuam no mercado brasileiro, sendo que tudo acontece de forma digital e através de uma plataforma onde os seus dados são encriptados e protegidos por um sistema de segurança.

Para aceder a esta plataforma poderá fazê-lo de quatro formas distintas, uma espécie de quatro chaves diferentes, que oferece assim versatilidade a todos os utilizadores consoante o método que preferir usar.

As transações funcionam de forma muito simples, instantânea e podem ser realizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que confere uma grande mobilidade para os movimentos que poderá realizar.

Em relação as apostas esportivas, em primeiro lugar terá de encontrar uma operadora que tenha o Pix como um dos métodos de pagamento associados, para assim poder efetuar transações à sua conveniência.

Depois de encontrar uma plataforma que tenha esta carteira eletrónica como opção, basta inserir os dados necessários e realizar as suas transferências, tendo em consideração os montantes mínimos e máximos estabelecidos pela operadora.

Versatilidade e credibilidade do Pix

O método Pix tem vindo a ser aceite de forma geral pelo público brasileiro, tornando-se uma das alternativas mais utilizadas nas apostas esportivas devido à sua versatilidade e credibilidade estabelecidas desde início.

Sem qualquer tipo de custos adjacentes, esta plataforma tem vindo a primar pelo desenvolvimento constante, sobretudo no que toca à segurança da mesma, um processo que é tomado muito a sério pelas diferentes operadoras de apostas esportivas.

As fraudes relacionadas com o jogo online e as plataformas ilegais têm vindo a tentar descredibilizar esta indústria, contudo, entidades como o Pix e outras existentes no mercado, estão extremamente atentas a estas situações, não se associando às mesmas.

Devido a este ser um método digital, a privacidade de dados é total para todos os utilizadores, criando assim uma maior segurança não só nas suas transações, mas também na proteção de informações pessoais.

Atualmente, as apostas esportivas vivem uma transformação constante, não só tentando oferecer os melhores serviços aos seus jogadores, mas também tentando subir em relação à sua competição, numa indústria onde os pormenores fazem toda a diferença.

Ao associarem-se a plataformas como o Pix, as casas de apostas e os casinos online oferecem assim mais uma possibilidade para todos os apostadores, não só para realizar os seus depósitos antes de jogar, mas também para poderem levantar os seus lucros futuros.