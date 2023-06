O que aconteceu no Grand Prix espanhol este ano e como apostar na F1

Confira como foi o GP da Espanha, classificação após o evento, próximas corridas, como apostar na modalidade e muito mais!

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 está pegando fogo, e isso inclui as apostas, atraindo cada vez mais usuários, já que a tecnologia facilitou fazer palpites, as melhores casas de apostas aceitam até cartão de crédito.

No último dia 4 de junho, foi realizado o GP da Espanha, um dos circuitos mais aguardados no calendário anual. A emoção já começou no treino de classificação, quando Sergio Pérez passou pela brita perto da bandeirada e acabou eliminado no Q2.

Já na corrida, logo na largada, Lewis Hamilton e Lando Norris se tocaram, mas o inglês seguiu na pista, enquanto o piloto da McLaren precisou ir para os boxes. Ao final da corrida, a festa foi de Max Verstappen, que mais uma vez sobrou e venceu com 24 segundos de folga.

Porém, a surpresa foi para o pódio duplo da Mercedes, com Hamilton e Russell. Mesmo largando atrás, Sergio Perez ainda buscou a quarta posição. Carlos Sainz, com a Ferrari, fechou o Top 5.

Dessa forma, após o GP da Espanha, a disputa pelo título ficou assim:

1 – Max Verstappen, 170 pontos

2 – Sergio Perez, 117 pontos

3 – Fernando Alonso, 99 pontos

4 – Lewis Hamilton, 87 pontos

5 – George Russel, 65 pontos

Já na classificação de construtores, a Red Bull sobra com 287 pontos. A Mercedes está na segunda posição com 152, seguida de perto pela Aston Martin, com 134.

Próximas corridas na Fórmula 1

Ainda restam mais 15 Grandes Prêmios de Fórmula 1 em 2023. Portanto, tem muito o que acontecer, e podemos destacar o GP do Brasil, disputado em São Paulo, no dia 5 de novembro. É a antepenúltima etapa, portanto, com chances de título no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a lista completa!

GP do Canadá – 18 de junho

– 18 de junho GP da Áustria – 2 de julho

– 2 de julho GP da Inglaterra – 9 de julho

– 9 de julho GP da Hungria – 23 de julho

– 23 de julho GP da Bélgica – 30 de julho

– 30 de julho GP da Holanda – 27 de agosto

– 27 de agosto GP da Itália – 3 de setembro

– 3 de setembro GP de Singapura – 17 de setembro

– 17 de setembro GP do Japão – 24 de setembro

– 24 de setembro GP do Catar – 8 de outubro

– 8 de outubro GP dos EUA – 22 de outubro

– 22 de outubro GP do México – 29 de outubro

– 29 de outubro GP do Brasil – 5 de novembro

– 5 de novembro GP de Las Vegas – 19 de novembro

– 19 de novembro GP de Abu Dhabi – 16 de novembro

Dicas para apostar na Fórmula 1

Para fazer suas apostas na Fórmula 1 ou qualquer outra modalidade é muito simples. Basta ser maior de idade e optar por uma casa de apostas segura, que tenha licença e regulamentações ativas para trabalhar.

Crie a sua conta, coloque saldo e pronto, estará apto para apostar. Na modalidade é possível fazer diversos tipos de entradas, já que são muitos mercados. Entre as principais opções, temos o vencedor do confronto, combinação no pódio, Top 5, equipes, além de situações especiais. Aposte com muita responsabilidade.