O crescimento no Brasil e o impacto dos e-sports nas apostas esportivas

Assim que as apostas online surgiram, várias modalidades de apostas foram aparecendo, relacionadas aos mais diversos esportes, política, programas de TV, reality shows, etc. Mas uma delas foi criada há relativamente pouco tempo e está sendo um sucesso até hoje, são as apostas nos e-Sports.

Hoje, essa modalidade de aposta online movimenta as plataformas com a mesma intensidade dos grandes esportes convencionais, sendo muito comum encontrar opções na grande maioria dos melhores sites de palpites virtuais.

Fenômeno de público: eSports arrastam multidões

Um dos principais motivos para esse grande sucesso é que os esportes eletrônicos por si só possuem um grande público, diante disso, com a possibilidade de ganhar dinheiro através das apostas, esses expectadores participam em peso.

Como a maioria deles já acompanha e jogam os eSports, fica até mais fácil realizar previsões nos mercado ofertados pelas casas, dessa forma, acabam associando o lazer com uma boa forma de lucrar com isso.

Os eSports mais consumidos, tanto para jogá-los como para efetuar palpites, são os de futebol, tiro e luta. Dentro dessas modalidades existem títulos mais conhecidos, como FIFA, CS:GO, Fortnite, entre outros. Já há pesquisas interessantes que apresentam diversas informações sobre os hábitos de jogo dos gamers brasileiros. Isso ajuda a explicar o crescimento dos esportes eletrônicos e porque eles se tornaram tão importantes para a indústria de apostas.

O fato é que as casas já notaram essa tendência de popularidade há um bom tempo, por isso, facilmente se percebe as plataformas valorizando essa área, seja com boas promoções voltadas para ela, odds altas, ou até grandes coberturas de eventos voltados para esse nicho.

Outro ponto vantajoso de se apostar nos eSports, são os diversos mercados que são oferecidos, pois as possibilidade de escolha são muitas, ademais, para o apostador, quanto mais opções ele tiver, melhor.

Alguns mercados costumam ter odds mais atrativas do que outros, por isso, é interessante você focar e entender mais sobre eles, assim seus ganhos serão mais elevados, inclusive, veja no tópico a seguir algumas dicas para realizar bons palpites nos eSports.

Dicas para bons palpites nos eSports

Antes de te passarmos alguns direcionamentos sobre como realizar boas apostas na modalidade em questão, vale destacar que os eSports já são uma febre nacional, então você pode obter bastante auxílio para seus palpites online. O nicho impactou tanto a indústria de apostas online, que é perceptível o foco que é dado para tal área, afinal, as casas sabem o poder que o público de games tem, e ter esse público como cliente é um ótimo negócio.

Para a realização de bons palpites em eSports, é preciso que você esteja informado sobre as atualizações do esporte eletrônico que deseja realizar o palpite, sabendo coisas básicas, como as regras, por exemplo. Conhecer um pouco dos jogadores também é interessante, pois, desta forma você, saberá quais se destacam mais e conseguem melhores resultados, depois disso você pode apostar em mercados que indicam a vitória ou boas pontuações deles.

E para buscar essas informações, existem diversos canais na internet, por isso, é importante você filtrar os mais confiáveis para ter referências concretas, como revistas especializadas, canais de youtube, influencers do nicho, sites de dicas e até programas de TV. Uma boa forma de se inteirar e ficar por dentro da cinemática dos eSports é assistir partidas gravadas, assim você terá uma noção de como funciona e poderá efetuar palpites baseados naquilo que tem de histórico.

Futuro dos eSports nas apostas online

A perspectiva do eSports no mercado de apostas online é da continuação do crescimento que a modalidade já vem tendo, para se ter uma ideia, a indústria de jogos, em geral, movimenta bilhões de dólares todos os anos.

Com todo esse montante a economia é bastante aquecida, com isso, o governo se vê obrigado a criar maneiras de facilitar ainda mais o crescimento desse nicho, o que acabará alcançando o mercado de palpites também, já que agora são praticamente interligados.

Não levará muito tempo para começarmos a ver nas plataformas de apostas diversas opções de eSports, como vemos dos esportes convencionais atualmente, assim, a tendência é que comece a ser natural esta modalidade estar presente em todas as casas de apostas.