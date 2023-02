O conforto da roleta online

As roletas online são uma porta aberta à vantagem de não ter que se deslocar até um casino físico, adicionando diversão e conforto na hora de aproveitar o tempo livre. Inventada por acaso pelo físico Blaise Pascal em 1655 quando tentava criar uma máquina de movimento perpétuo, a tentativa que falhou deu origem a um dos jogos de casino mais populares de todos os tempos. Séculos mais tarde, a roleta acabaria por marcar presença no mundo digital graças à chegada da internet. Quase quatrocentos anos depois o primeiro jogo de roleta online apareceu, apenas alguns anos depois que o primeiro casino online começou a funcionar. Elas trouxeram uma maior diversidade, tornando possível jogar a versão que escolher, seja americana, europeia ou francesa. Porque mesmo sendo roletas nos três casos, os três são diferentes. A francesa tem 37 células, de 1 a 36, ​​incluindo o 0. As de 0 a 36 podem ser vermelhas ou pretas, enquanto o 0 é verde. Também distingue-se das outras por ter apostas externas em ambos os lados e usar fichas de valor. A roleta europeia é semelhante à anterior, também com 37 caixas, de 1 a 36 vermelhas e pretas e 0 verde. Só que aqui são utilizadas fichas coloridas, e quando a bola cai no 0 é acionada a regra nomeada ‘na prisão’, pela qual as fichas ficam bloqueadas e a aposta é liquidada no lance seguinte, podendo recuperar as fichas apostadas mas sem ganho extra. A principal diferença da roleta americana com as outras duas está no número de caixas, tendo 38 células e uma caixa verde 00 extra. Quando a bola cai em uma das duas caixas verdes, é dada uma certa vantagem ao banco, pois nenhuma regra especial é aplicada. O tecido é o mesmo utilizado pela europeia, mas a disposição dos números na americana é totalmente diferente, pois os quadrados pretos estão enfrentados aos vermelhos.

(Imagem: reprodução)

As diversas apostas que se podem fazer

Para quem está começando ou quer saber tudo, existem vários tipos e classes de apostas na hora de escolher a roleta online. As apostas são divididas em duas categorias, dentro e fora, e nelas podem ser feitas apostas múltiplas, tendo sempre em conta que quanto menos números cobrir, mesmo que mais difícil maior será o prémio. Nas internas têm full, onde o jogador aposta uma ficha em qualquer número, até 0 e 00; dividida, a ficha é apostada em dois números vizinhos e colocada na linha que os divide; transversal, se aposta a ficha em três números, posicionada no limite exterior junto à linha dos três números destacados; esquina, consiste em apostar em quatro números, colocando a ficha na interseção formada por eles; cinco, a aposta vai para a combinação 0, 00, 1, 2 e 3; e o seis, onde a aposta é feita em uma ficha em seis números cercanos e colocados em duas filas de três números cada. Nas externas está a coluna, a ficha em doze números adjacentes colocada em uma das caixas no final da mesa; a dúzia, a ficha em doze números e colocada em qualquer uma das caixas marcadas como 1º- 12, 2º- 12 ou 3º -12; e por último par ou ímpar, vermelho ou preto, 1-18 e 19-36, onde a ficha fica abrangendo 18 números. Já está a dica, ¡boa sorte!