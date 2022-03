Números dos eSports impressionam e famosos de outros campos “grudam” no crescimento

Se você é um millenial, certamente cresceu ouvindo para parar de jogar videogame porque não dava futuro ou algo do gênero. Mas o que vemos hoje é algo completamente diferente, já que é perfeitamente possível viver profissionalmente com games.

Aliás, um dos mais conhecidos jogadores profissionais, Lusska, concedeu uma entrevista exclusiva ao site apostas em LoL Betway e podemos ver como o cenário mudou com o passar do tempo. Afinal, seu nome em competição apareceu a partir de 2013, no Circuito Brasileiro de Counter-Strike (CBCS). Mas naquele ano, a PlayArt, equipe vencedora da competição, faturou apenas R$948.

Em 2021, ao longo dos seis torneios de Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), o prêmio total foi de R$500 mil. Ou seja, em apenas oito anos, o valor do prêmio foi multiplicado por inacreditáveis 527 vezes.

Mas para além do efeito dos esportes eletrônicos nos torneios e campeonatos a nível profissional, há o boom no esporte amador. Afinal, o mundo dos jogos não se limita aos profissionais, já que os jogadores recreativos também investem muito nos games.

Tecnologia, variedade de jogos e patrocínios

A tecnologia vem avançando e tornando os jogos muito mais acessíveis do que já foram no início dos anos 2000. Hoje é possível jogar a qualquer hora e em qualquer lugar, basta ter um celular minimamente moderno para instalar jogos.

Profissionalmente, o Lusska, por exemplo, começou jogando Counter-Strike, migrou para LoL (League of Legends) e agora compete com VALORANT. E, ainda que tenha mencionado em sua entrevista à Betway, não ter ganhado títulos em todas as suas passagens por todos eles, se sente satisfeito.

Portanto, o mercado de jogos é variado e é possível transitar por diversos cenários e possibilidades e surgem cada vez mais campeonatos.

Pensando nisso, os torneios e competições também ganham espaço e, consequentemente, visibilidade. É exatamente por isso que grandes empresas e clubes estão cada vez mais interessados em patrocinar equipes profissionais.

Red Bull, Coca-Cola, BMW são apenas alguns dos patrocinadores que viram no mundo gamer uma boa oportunidade de investir. Além disso, temos clubes brasileiros tradicionais em futebol como Flamengo, Corinthians e Santos como formadores de equipes de eSports.

Outro setor que vem crescendo no Brasil e vem investindo com força nos esportes eletrônicos são as casas de apostas. A citada Betway dá bastante espaço aos jogos e tornam os torneios e competições ainda mais interessantes tanto em patrocínios, quanto na possibilidade de apostar.

Isso tudo envolve dinheiro, que movimenta a roda tanto para investimentos, quanto para retornos. O resultado disso? Um mercado bilionário que, entre profissionais e amadores, movimentou cerca de US$ 1,1 bilhão em 2021, no mundo todo.

Famosos e Esportes Eletrônicos

Outro ponto que não deve ser desconsiderado neste mercado extremamente lucrativo é a união entre famosos e streaming. Afinal, quanto mais gente assistindo, mais dinheiro envolvido, certo? Não só diretamente, pela transmissão em si, quanto pelo poder de influência que eles exercem sobre consumo e até estratégias de jogo.

Em 2020, o jogador de futebol Neymar Jr. foi responsável por reunir 100 mil espectadores em sua primeira live. Entre partidas de Among Us e Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), muitas pessoas passaram a acompanhar o jogador para além das partidas de futebol.

Luka Dončić, estrela da NBA, já se declarou fã de Fortnite. Aliás, este é um jogo que conquista muitos famosos por suas skins, apresentações e muito mais. Lebron James, Travis Scott, Alok, por exemplo, já tiveram skins no jogo.

A cantora Anitta também foi outra famosa a atrair pessoas para lives jogando GTA (Grand Theft Auto), Free Fire, The Sims entre outros jogos.

Outro streamer do mundo da música, que conta com mais de 689 mil seguidores na Twitch é o rapper Snoop Dogg. Fã de futebol americano, o cantor transmite partidas de Madden, que simula partidas com estrelas da NFL, maior liga do esporte.

O ator Henry Cavill viralizou ao montar um PC Gamer só e já relatou em diversas entrevistas ser um gamer. De World of Warcraft e The Witcher 3, o ator se diverte nas horas vagas com os jogos.