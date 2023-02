Novidades em eSports no Brasil para 2023

Os últimos meses de 2022 foram bastante agitados para o pessoal envolvido diretamente e indiretamente com eSports. Tivemos premiações, lançamentos e um número significativo de novos interessados neste tipo de modalidade de games que dominou o Brasil e continua crescendo desde o seu surgimento por aqui.

Empresas como a unikrn se mostram importantes no que diz respeito a tornar os eSports um mercado conhecido no Brasil e no mundo. Não é a toa que cada vez mais jogadores aderem diariamente a este mundo fascinante proporcionado por essa atividade.

Mas antes de explorarmos as novidades tão aguardadas para 2023, precisamos desvendar todos os mistérios e tirar as dúvidas que certamente povoam a mente daqueles que ainda são leigos no assunto. Para isso, definiremos aqui o conceito de eSports e falaremos um pouco sobre a sua história.

ESports

Afinal, como podemos definir os esports? Bem, como o próprio nome diz, os esports surgiram com força no cenário mundial (mesmo já existindo desde 1972) em 2000, através de competições na Coreia do Sul.

No entanto, nos EUA em 1972, aconteceu a primeira competição ja´registrada na história do esporte eletrônico, na Universidade de Stanford, tendo como principal jogo o Spacewar. E como se deu este torneio? Estudantes do instituto local foram convidados para competir, e o prêmio seria um ano de uma assinatura de revista (a Rolling Stone).

Nos anos seguintes, com a propagação e uma maior divulgação do assunto, os campeonatos de eSports se tornaram mais populares e difundidos, e jogos como Street Fighter e Counter Strike começaram a ganhar destaque e atrair a atenção de novos jogadores.

E de onde vem o termo eSports? Vem do inglês Eletronic Sports (ou esportes eletrônicos), termo escolhido para ser usado quando se quer denominar competições e modalidades oriundas do esporte eletrônico. E existe uma maneira correta de escrever? As duas formas são aceitas (eSports ou e-Sports).

Hoje em dia, o esporte eletrônico é tão bem visto por jogadores de todo o mundo que até bolsas de estudos são dadas para atletas em universidades americanas interessados em competir pelas faculdades.

E um outra novidade que surgiu no mundo dos eSports foi o fato de o Comitê Olimpico Internacional considerar a criação de uma categoria que esteja voltada para os esportes eletRônicos, mas isso ainda está sendo estruturado pelos responsáveis pela ideia. Mas já houve um grande avanço no sentido da expansão dos jogos eSports! Em 2022, os Jogos Asiáticos sediaram um evento entre jogadores coreanos e chineses no League of Legends (favorito dos jogadores).

No Brasil, temos um cenário ainda em fase de expansão, mas certamente será um polo de jogadores talentosos e de destaque, como nos Eua e paises asiáticos. Jogos como Counter Strike, Valorant e Free Fire são os favoritos e mais populares dentre os fás do assunto. Já tivemos até mesmo equipes brasileiras terminando em destaque em diversas competições esportivas envolvendo os eSports.

Mas para quem sabe, existe um campeonato voltado ao League of Legends por aqui! Considerada a quinta maior audiência do mercado de jogos eletrônicos, tal campetição ficou até mesmo a frente da Liga Americana do jogo! Um outro torneio de destaque aconteceu no ano passado em Istambul, onde brasileiros se destacaram no campeonato de Valorant.

Sem dúvidas, o cenãrio de eSports é o que mais cresce no Brasil. Infraestrutura e investimentos ainda são necessários para que as equipes possam se tornar mais competitvas, mas já pudemos notar uma evolução gigante desde o surgimento dos esportes eletrônicos em terras brasileiras.

Novidades em eSports no Brasil

Apesar de ainda haver um grande debate acerca do tema (há quem não classifique os eSports como modalidade esportiva), muitos veem como fator positivo a inserção dos esportes eletrônicos na vida do brasileiro.

O nível de esforço mental e intelectual de um atleta profissional da área é indiscutível, até mesmo o esforço físico deve ser levado em conta. É claro que não se pode comparar um atleta de futebol e um gamer, onde ambos usam mecanismos diferentes para performar suas atividades. Ainda assim, o esforço existe.

E o que podemos esperar então do futuro dos eSports por aqui? Bem, já no inicio de fevereiro deste ano, será realizada a Etapa 1 do Valorant Champions Tour no Brasil, onde oito equipes irão competir entre si em São Paulo, e o prêmio disputado será de aproximadamente R$400 mil. Uma outra competição envolvendo este jogo em específico será realizada em março, o torneio internacional de Valorant LOCK IN no Brasil. Serão 30 equipes em disputa pelo prêmio.

Já em relação ao League of Legends, teremos o campeonato Brasileiro acontecendo em São Paulo, com data prevista para terminar em abril de 2023. Serão 10 times se enfrentando na fase de classificação, dentre elas a LOUD e Liberty.