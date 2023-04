Nova patrocinadora do Cruzeiro em 2023: descubra quem é e o que esperar

A chegada de um novo patrocinador é sempre um momento importante para qualquer clube de futebol, especialmente quando se trata de um time de grande porte como o Cruzeiro. Em 2023, o time celeste anunciou uma nova patrocinadora, trazendo expectativas para os torcedores e a comunidade do futebol em geral. E é certo que a chegada dessa nova patrocinadora é uma notícia muito aguardada para os torcedores do Cruzeiro e promete trazer grandes expectativas para o futuro do time.

Conheça a história e o perfil da nova patrocinadora do Cruzeiro em 2023

A Betfair é o novo patrocinador máster do Cruzeiro no retorno da Raposa à Série A. A empresa de apostas on-line vai estampar o peito da camisa do time que, após três anos, está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

A Betfair é uma empresa britânica fundada em 2000 por Andrew Black e Edward Wray. Ela é uma das maiores plataformas de apostas esportivas do mundo, com presença em mais de 100 países e mais de 4 milhões de usuários registrados.

O diferencial da Betfair é a sua bolsa de apostas, que permite que os próprios usuários definam as odds (probabilidades) dos eventos esportivos, em vez de simplesmente aceitar as odds estabelecidas pela casa de apostas. Em outras palavras, no meio das apostas esportivas, isto é chamado de trading esportivo. Essa abordagem inovadora revolucionou o mercado de apostas esportivas e trouxe um novo nível de transparência e competição para a indústria.

O que a parceria entre a nova patrocinadora e o Cruzeiro pode trazer para o clube e seus torcedores

A ideia da nova patrocinadora é apoiar o Cruzeiro em um momento especial e importante de sua história de mais de 100 anos. Essa parceria é demonstração do compromisso e investimento da Betfair nas equipes profissionais masculina e feminina do clube, sem perder o foco do que há de mais precioso ao Cruzeiro: a torcida.

A Betfair pretende garantir também a exposição da marca em todas as mídias digitais do Cruzeiro, uniformes de treino, backdrops de entrevistas, prisma no estádio, logo no ônibus do time e lançamento de um programa customizado de lendas do clube.

As expectativas dos especialistas para a nova patrocinadora do Cruzeiro em 2023

Sem dúvidas, para os especialistas, a relação entre o Cruzeiro e a nova patrocinadora do clube tende a ser a melhor possível. Afinal de contas, existe um elo que une ambas as partes: o ex-jogador Ronaldo Nazário. O ex-craque do futebol adquiriu 90% da SAF do time celeste e, também, é um dos embaixadores da Betfair.

E fazer a união da Betfair com o Cruzeiro no ano que os mineiros estão de volta para a elite do futebol brasileiro pode servir de estímulo para atrair cada vez mais torcedores aos estádios, tanto em Minas Gerais quanto Brasil afora.

Como a nova patrocinadora do Cruzeiro em 2023 pode ajudar a equipe a se recuperar e alcançar seus objetivos

A importância da parceria entre o Cruzeiro e a Betfair pode ser destacada nas palavras do CEO do Clube, Gabriel Lima. “O clube estava buscando no mercado um patrocinador sólido, com presença internacional, para essa nova fase do Cruzeiro. Encontramos na Betfair exatamente isso. É uma empresa que tem uma solidez enorme”, afirmou Gabriel, durante o anúncio da parceria com a nova patrocinadora.

Os detalhes da negociação entre a nova patrocinadora e o Cruzeiro e seus termos financeiros

Apesar de não ser confirmado nem pelo Cruzeiro e nem pela nova patrocinadora, a Betfair, estima-se que o contrato de patrocínio firmado entre o clube e a empresa de apostas esportivas alcance o valor R$25 milhões por temporada. Este valor, inclusive, coloca o acordo entre os três melhores do futebol brasileiro.

As reações dos torcedores do Cruzeiro e da imprensa à escolha da nova patrocinadora

O anúncio da Betfair como nova patrocinadora do Cruzeiro ocorreu antes da partida contra o Athletic, válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O evento atraiu milhares de torcedores do cabuloso, além de muitos membros da imprensa, que aguardavam pacientemente para descobrir quem seria a nova patrocinadora da Raposa.

Antes do anúncio oficial, inclusive, a própria torcida “vazou” diversas camisas com possíveis patrocinadores nas redes sociais. A brincadeira pegou e chegou a tal ponto que o próprio Cruzeiro brincou com os palpites enviados pelos torcedores.