Nosso governo regula os cassinos online?

Os cassinos online já são um fenômeno mundial. A cada dia, eles conquistam mais jogadores em busca de uma forma de entretenimento divertida e acessível. Conforme a tecnologia por trás desses sites de apostas se torna mais complexa e refinada, a popularidade deles continua a crescer.

Tendo isso em mente, não é surpresa nenhuma o fato de que a indústria de apostas online já movimenta mais de R$2 bilhões anualmente. Os cassinos online são um mercado extremamente lucrativo, mas será que o governo brasileiro está se beneficiando disso?

A legalização e regulamentação de jogos de azar no Brasil

Em 2022, começou a ser aprovado um Projeto de Lei que legaliza jogos de azar no Brasil. Até a aprovação do projeto, cassinos online não eram ilegais no país, mas também não passavam por nenhum tipo de fiscalização pelas autoridades nacionais.

Por isso, o impacto financeiro deste decreto será gigantesco. Embora existam milhares de casas de apostas no país e algumas delas sejam até mesmo patrocinadoras de grandes eventos esportivos, o Brasil não coletava nenhum imposto sobre os lucros da indústria.

Futuramente, haverá uma alíquota de 17% sobre as operações e os jogadores precisarão pagar 20% de Imposto de Renda para prêmios maiores que R$10.000. Outra grande mudança causada por esse decreto é o fato de que o Brasil vai começar a emitir licenças de apostas, que até então só eram geradas por outros países – se tudo correr bem nas fases finais.

Na prática, o governo ainda não regula os cassinos online. Ainda não há um órgão específico responsável por fazer a emissão das licenças e a regulamentação de cada site em operação. Contudo, agora que o Projeto de Lei está em trâmite, já existe uma movimentação no Senado para tornar a fiscalização uma realidade.

E os cassinos físicos, são legalizados?

O decreto sobre a legalização de jogos de azar online só prevê a fiscalização de cassinos físicos em situações muito específicas. Por exemplo, resorts de luxo com pelo menos 100 quartos de hotel de alto padrão poderão solicitar uma licença de funcionamento que pode durar até 30 anos. Porém, o cassino não pode ocupar mais de 20% do espaço disponível.

O projeto também prevê a permissão de cassinos em cidades com mais de 15 milhões de habitantes ou em situações onde o cassino possa ser visto como um destino turístico. Essa limitação ainda torna o acesso aos cassinos físicos muito limitado. Por isso, os cassinos online são uma opção mais viável para os jogadores.