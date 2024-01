Nine Casino, mais de 6.000 jogos e bônus a não perder!

Gosta de se divertir em casinos online mas está à procura de desafios novos? O Nine Casino pode ser o que procura! Ele tem mais de 6 000 jogos e também entrega prémios de bónus regulares, com condições interessantes para os jogadores. Uma análise rápida ao casino é promissora, mas antes de fazer o seu registo deve conhecer, com mais detalhe, as suas características, as vantagens e desvantagens de apostar aqui.

Procuramos então a opinião de um especialista, que fosse imparcial e tivesse a capacidade de nos ajudar a cumprir essa tarefa. A nossa pesquisa revelou que António Matias era a pessoa ideal para tal. Ele é o editor-chefe do portal CasinoReal e até já publicou uma análise ao Nine Casino da sua autoria.

Licença do Nine Casino e a sua reputação

Foi António Matias que nos alertou para a necessidade de iniciar o processo de exploração de um casino novo através da sua licença de jogo e reputação online. O Nine Casino não está licenciado em Portugal e por isso não pode exibir uma autorização da SRIJ, mas atualmente isso já não deve ser visto como um “cartão vermelho”. O casino em causa está registado internacionalmente e a sua licença é emitida pelo Curaçau.

Sobre isso António Matias diz: “Os casinos internacionais são uma boa opção para os portugueses que procuram mais oportunidades de jogo, especialmente jogos com dealer ao vivo.” As licenças do Curação são confiáveis, já que este país se especializou no jogo online e implementou regras adequada à defesa dos jogadores.

Adicionalmente a esta licença, o Nine Casino também recorre à encriptação de mensagens nos seus sites, para pc e mobile, sendo assim seguros. Por fim, procuramos relatos de outros jogadores, para perceber se o mesmo é bem reputado. Os resultados foram positivos, havendo dezenas de jogadores satisfeitos e que recomendam este casino.

Catálogo de jogos do Nine Casino

Este casino inclui mais de 6 000 jogos, um número verdadeiramente impressionante para quem está habituado aos sites de jogo nacionais, com ofertas mais modestas. Entre o seu catálogo, que regista mais de 65 fornecedores de software, é possível encontrar opções como:

Slots

Roleta

Póquer

Blackjack

Baccarat

Raspadinhas

Craps

Sic Bo

Keno

Bingo

Para saber mais pormenores sobre os jogos do Nine Casino pode consultar a análise ao casino ou as revisões dos próprios jogos. Essa informação está disponível através do CasinoReal.pt e em português.

Bónus no Nine Casino

Já referimos que os bónus desta plataforma de jogo são interessantes para os jogadores, mas importa conhecer os detalhes das suas ofertas principais. Vamos dar a conhecer o bónus de boas-vindas e o de cashback diário. A oferta de boas-vindas permite receber vantagens nos 3 primeiros depósitos, e as suas condições são transparentes. É necessário depositar pelo menos 15€ e apostar o valor recebido 35 vezes nos 7 dias seguintes.

O valor a receber em cada depósito é:

1.º depósito: 100% até 150€ e mais 250 rodadas grátis;

2.º depósito: 55% até 150€;

3.º depósito: 100% até 150€.

O bónus de cashback diário é entregue sempre que tiver efetuado um depósito mínimo de 20€ no dia anterior e a percentagem a receber está relacionada com as perdas acumuladas. Por exemplo, se tiver depositado 20€ e perdido entre 20 e 500€, recebe 5% de volta, mas se tiver depositado 2 501€ e perdido 500 já recebe 10% desse valor. A melhor parte desta oferta é que o seu requisito de aposta é de apenas 1 vez. Assim, este é um dos bónus mais fáceis de transformar em dinheiro real.

Vantagens e desvantagens do Nine Casino

Antes de terminar, é importante fazer-se uma reflexão sobre as vantagens e desvantagens de apostar no Nine Casino.

Vantagens Desvantagens Catálogo de jogos gigante Não está legal em Portugal Live Casino com oferta diversificada Alguns levantamentos podem demorar até 5 dias úteis Inclui os melhores jogos da atualidade Plataforma de jogo segura e reputada Bónus de boas-vindas alargados a 3 depósitos Permite receber um cashback diário

Assim, podemos concluir que o Nine Casino é, realmente, uma boa opção para os portugueses, ainda que não esteja registado no nosso país. A sua oferta de jogos e de bónus supera, largamente, as desvantagens encontradas.

