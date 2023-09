NFL 2023: Conheça as franquias e como apostar

Amantes dos esportes norte-americanos têm uma pergunta em comum nos últimos meses: quando começa a NFL 2023? E pra delírio de todos, a NFL começou no último dia 7 de setembro.

E desse dia até fevereiro, 32 equipes divididas em duas conferências disputam o troféu Vince Lombardi, dado ao vencedor do SuperBowl, que é a final da NFL.

Nos últimos anos, a NFL (National Football League) caiu definitivamente no gosto dos brasileiros, com atletas incríveis e jogos empolgantes. E é por esses motivos, que a liga também tem chamado a atenção de apostadores.

Saiba mais sobre a temporada 2023/2024 da NFL, descubra como apostar na NFL e teste suas previsões.

NFL 2023: tudo sobre o torneio

Não existe esporte mais norte-americano do que o futebol americano. Porém, a tecnologia e a globalização fazem a modalidade ser adorada em todo o mundo.

A NFL nasceu em 1920 com o nome APFA (American Professional Football Association) e só em 1922 ganhou o nome que tem até hoje. O primeiro campeão da NFL foi o Akron Pros, em um campeonato com 14 equipes.

Nas décadas de 1930 e 1940, outras ligas surgiram, ameaçando o reinado da NFL. A AFL (American Football League) era a que mais se destacava e com ambas as ligas ganhando menos, a saída foi a união.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dessa forma, em 1966 aconteceu a fusão entre NFL e AFL e em 1970 houve o primeiro campeonato com times das duas ligas. De lá até hoje, a NFL se tornou a liga esportiva mais popular e rica dos EUA.

Como funciona a NFL?

A NFL 2023 será disputada com temporada regular, wild-card (uma espécie de repescagem), playoffs e o SuperBowl, que é a final da NFL.

Temporada regular



A NFL 2023 terá 32 times divididos nas conferências Americana e Nacional. Cada conferência é dividida em quatro divisões. Cada equipe joga 17 vezes, com confrontos assim definidos:

– Cada time joga duas vezes (casa e fora) contra times da mesma divisão, totalizando seis jogos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Também joga contra todos os times de uma divisão da mesma conferência, definida em sorteio, somando mais quatro jogos;

– Ainda joga contra todos os times de uma divisão da outra conferência, definida em sorteio, somando mais quatro jogos;

– E, por fim, enfrenta dois adversários da outra conferência, também definidos em sorteio.

Conferência Americana – AFC

AFC Leste AFC Norte Buffalo Bills Baltimore Ravens New England Patriots Cincinnati Bengals New York Jets Cleveland Browns Miami Dolphins Pittsburgh Steelers AFC Sul AFC Oeste Houston Texans Denver Broncos Jacksonville Jaguars Kansas City Chiefs Indianapolis Colts Las Vegas Raiders Tennessee Titans Los Angeles Chargers

Conferência Nacional – NFC

NFL Leste NFC Norte Dallas Cowboys Chicago Bears Philadelphia Eagles Detroit Lions New York Giants Green Bay Packers Washington Commanders Minnesota Vikings NFC Sul NFC Oeste Atlanta Falcons Arizona Cardinals Carolina Panthers Los Angeles Rams New Orleans Saints San Francisco 49ers Tampa Bay Buccaneers Seattle Seahawks

Onde assistir a NFL 2023?

Se você se pergunta onde assistir à NFL 2023, a temporada será transmitida no Brasil pela RedeTV (TV Aberta), ESPN (TV Fechada), e Star+ e NFL League Pass via Cana DAZN (Streamings).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ficar por dentro do calendário NFL 2023 e quais jogos serão transmitidos pelos canais citados, confira a programação de cada canal nos respectivos sites.

Principais franquias

São muitas as franquias protagonistas na NFL ao longo de sua história de mais de 100 anos. Os mais tradicionais e históricos times NFL são Arizona Cardinals e Chicago Bears (1920), Green Bay Packers (1921), New York Giants (1925) e Detroit Lions.

Em termos de títulos, algumas das franquias mais antigas também figuram entre as mais vencedoras. Packers e Bears têm as maiores quantidades de títulos: 13 e 9, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência vem o Giants, com 8. Todos esses contando as Era Pré e Pós-SuperBowl, que começou apenas em 1966. New England Patriots e Pittsburgh Steelers têm 6 títulos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em termos de valor de mercado e popularidade, o Dallas Cowboys lidera a lista. A franquia, inclusive, é o time mais valioso do planeta. Batendo, inclusive, times gigantes do futebol europeu, como Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Bayern de Munique, entre outros.

Palpites NFL 2023

A temporada da NFL 2023 promete muito equilíbrio entre os times considerados favoritos. Ou seja, isso quer dizer que existem muitas equipes que podem sonhar com o título.

Ano passado, o Kansas City Chiefs foi o campeão, mas poucas pessoas acreditavam na equipe antes do campeonato começar. Assim foi também em 2021, quando Tom Brady liderou um desacreditado Tampa Bay Buccaneers à conquista do troféu.

Após muitas negociações de jogadores e escolhas de draft certeiras, equipes que já eram fortes ficaram ainda melhores. Mesmo com o alto nível, podemos fazer algumas previsões.

Na Conferência Americana, os favoritos para chegar ao SuperBowl são: o atual campeão Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, New York Jets e Jacksonville Jaguars.

Já pela Conferencia Nacional, quem tem mais condições de chegar ao SuperBowl são: Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, New York Giants e Detroit Lions.

Como apostar na NFL 2023?

O sucesso da NFL no mundo todo tornou a modalidade umas das preferidas de quem busca diversão e dinheiro nas apostas esportivas. Com isso, as casas de apostas cada vez mais criam mercados para se apostar na NFL 2023.

Na Betsul, a melhor casa de apostas da América do Sul, existem diversos mercados disponíveis para apostas pré-jogo ou ao vivo. Descubra alguns deles:

– Vencedor do Jogo – Sem empate (inclui prorrogação)

– Vencedor do Encontro – Tempo Regulamentar

– Total de Pontos

– Total de pontos – Par ou Ímpar

– Vencedor do 1º tempo

– Tempo com mais pontos

– e muitos outros.

Por que apostar na NFL com a Betsul?

Existem muitos motivos para você apostar na NFL na Betsul. Além de ser uma plataforma segura com ambiente protegido e criptografado, o site Betsul tem interface amigável e descomplicada, design responsivo e rápida navegação.

São inúmeros esportes e os melhores campeonatos do mundo à disposição dos apostadores. Além de apostas esportivas, a Betsul oferece jogos de Cassino e Cassino Ao Vivo, Loterias, Instantâneas e E-sports.

Outro diferencial da Betsul é ser a única casa de apostas do Brasil a conquistar o selo RA 1000, que é oferecido pelo site Reclame Aqui às empresas que atingem o nível de excelência no atendimento.

O selo RA 1000 confirma a credibilidade e a confiança dos clientes, que têm certeza de ter escolhido uma plataforma que se destaca pelo compromisso com o atendimento ao cliente.

Agora que você já sabe tudo sobre a NFL e como apostar na NFL, chegou a hora da diversão. Acesse o site da Betsul, trace sua jornada e tenha muito ganhos no jogo da bombinha.