Neymar reage a substituição de Vini Jr na Copa América

Neymar está nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira nos jogos da Copa América 2024. O craque que está de recuperação foi visto no estádio esboçando várias reações no empate contra a Costa Rica, uma das mais repercutidas, foi no momento da substituição de Vinicius Jr. Além de acompanhar a seleção, Neymar também aproveitou para disputar um torneio de poker e mostrou que também sabe ganhar fora dos gramados.

Neymar fica surpreso com substituição de Vinicius Jr

A seleção brasileira estava em campo na última terça-feira em sua estreia na Copa América contra a Costa Rica em Los Angeles. Apesar de ter entrado com o time titular em campo, com nomes como Rodrygo, Raphinha e Vinicius Jr, a seleção teve um desempenho longe do esperado e inclusive saiu sem marcar gols.

Neymar que estava acompanhando a partida de um camarote no SoFi Stadium, viu seu amigo ser substituído aos 25 minutos do 2º tempo por Endrick e reagiu como um claro “Vini!?!”. Visivelmente Neymar era um dos que não concordaram com a substituição de um possível Bola de Ouro do ano pelo jovem Endrick, inclusive a mudança de nada adiantou, já que ninguém no time marcou.

Outro que entrou em campo e ganhou reações de Neymar foi Savarino, substituição de Dorival Jr que entrou no lugar de Raphinha. Savarino teve uma chance clara de gol aos 29 minutos quando recebeu uma bola na grande área, porém ele bateu forte na bola mandando por cima do gol, neste momento Neymar foi com as mão no rosto incrédulo pela tentativa de gol perdida. Quando o jogo terminou, ele foi ao encontro de seus companheiros no vestiário.

Lesionado, Neymar brilha com as cartas em cassino

Não é novidade para ninguém que Neymar é um grande fã de jogos de cartas, além de ter sido um incentivo para a equipe brasileira nos Estado Unidos, ele também estava no seu modo celebridade e participou de um evento com mesas cheias de famosos em Los Angeles.

Ele conseguiu mostrar ser talentoso com as cartas o tanto quanto é bom com a bola, apesar de ter perdido uma disputa de US$ 174 mil, cerca de R$ 939 mil para Jimmy Butler com um memorável full house entre uma das várias rodadas da partida de poker, Neymar foi o que mais ganhou. Quando o craque brasileiro saiu da mesa, ele levou consigo a incrível quantia de US$ 306 mil, algo em torno de R$ 1,65 milhão.

Imagem: reprodução

A quantia que Neymar ganhou o botou como o jogador que mais faturou na noite do último sábado em um cassino em Los Angeles. Quem ficou com o 2º lugar foi o astro do Miami Heat, Jimmy Butler, que levou a quantia de US$ 122,85 mil, cerca de R$ 663 mil. Vale lembrar que ele realmente gosta de jogar, inclusive foi filmado recentemente jogando poker em seu celular enquanto celebrava o aniversário de sua filha com a influencer Bruna Biancardi.

Craque brasileiro pode voltar para os gramados em setembro

Agora o craque brasileiro está em sua fase final de recuperação, Neymar estava fora dos campos desde a partida entre Brasil e Uruguai que aconteceu em outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e também do menisco. Desde lá ele vem passando por um vagaroso processo de recuperação para a torcida, que o espera ver em campo logo pela seleção brasileira, que sente falta do principal jogador.

Ainda não se tem uma data exata do retorno de Neymar aos campos, mas é esperado que ele volte a treinar para a pré-temporada do campeonato saudita com o Al-Hilal agora em julho. Tratando-se da seleção brasileira, caso ele retorne nestes próximos meses, a sua reestreia com a camisa amarelo-canarinho pode acontecer contra o Equador no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no mês de setembro.