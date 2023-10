Newcastle pode estar se preparando para contratar craque da seleção Lucas Paquetá

Mesmo em meio a investigação na Inglaterra, meio-campista brasileiro deve mudar de equipe e movimentar a janela de transferências em janeiro; confira os detalhes.

Uma das maiores sensações da Europa recentemente é o Newcastle United. A equipe fez uma grande temporada em 2022/23, conquistando uma vaga na Champions League.

Já na temporada atual, além da maior competição de clubes da Europa, estão na briga pelo G5 na Premier League e eliminaram o Manchester City na Copa da Liga Inglesa, comprovante o ótimo momento.

Para manter a boa fase e buscar algo a mais, o Newcastle começa a se mexer no mercado de transferências, visando a janela de janeiro. Uma das apostas para reforçar o time, é Lucas Paquetá, jogador do West Ham e da Seleção Brasileira.

Porém, existe um ponto de atenção, já que com o crescimento das casas de apostas, as fraudes também surgiram e Paquetá está sob investigação. Inclusive, na última janela o jogador estava com um pé no Manchester City, pedido especial de Pep Guardiola. A negociação estava na casa dos 80 milhões de libras, mais de 500 milhões de reais, mas após a divulgação das investigações de fraudes de apostas o clube se retirou.

Outro ponto negativo para o atleta foi na Seleção Brasileira, já que desde a divulgação das investigações ele passou a não ser convocado para nenhum dos campeonatos da CBF, perdendo as primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

A investigação de Lucas Paquetá

O famoso jornal inglês, Daily Mail, revelou que Lucas Paquetá estava sendo investigado pela Federação Inglesa (FA) por um suposto envolvimento com manipulações de apostas, envolvendo cartões. Atualmente, as apostas estão em processo de regulamentação, o texto-base foi aprovado em setembro pela Câmara dos Deputados.

De acordo com a publicação do Daily Mail, o jogador estava sendo investigados por levar dois cartões amarelos na última temporada, diante de Aston Villa e Leeds United, além de um na atual, contra o Bournemouth.

E foi o último cartão que ligou o alerta, já que o confronto estava no último minuto, empatado por 1 a 1. Após isso, o West Ham foi notificado, mas os advogados do jogador e o clube pediram mais detalhes para à Federação Inglesa, contestando a falta de profundidade na investigação.

Até então, não existe um desfecho sobre a situação, mas os Hammers seguem apoiando o seu atleta, inclusive, Paquetá está atuando nas partidas normalmente e se colocou à disposição para esclarecimentos sobre as acusações de envolvimento em esquema de apostas.

Newcastle deve oferecer 60 milhões de libras

Para contar com Lucas Paquetá, o Newcastle prepara uma proposta de 60 milhões de libras, segundo o Daily Mail. O valor é abaixo do oferecido pelo Manchester City na última janela, mas como os atuais campeões da Champions League desistiram, abriram espaço para outras equipes.

Vale destacar que Paquetá saiu do Flamengo em 2018, com destino para o Milan. Em 2020/21 o jogador foi para o Lyon, ondeu e teve destaque. No West Ham desde 2022/23, está na sua segunda temporada na Inglaterra e é um dos principais jogadores do clube.

Caso acerte com o Newcastle, terá a companhia de Joelinton e Bruno Guimarães, brasileiros que também devem estar no ciclo da Seleção para a Copa do Mundo 2026.