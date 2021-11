NetBet traz promoção de Black Friday para apostas

A casa de apostas NetBet preparou uma Black Friday mais do que especial para os seus jogadores. A pioneira em patrocínios de apostas em futebol e jiu jitsu no país trouxe bônus turbinados distintos para as seções de esportes e no cassino internacional.

Na promoção descrita na seção de esportes, você deve criar uma conta ou fazer login, carregar um saldo em qualquer método de pagamento e fazer uma aposta simples com cota de 1.60 ou mais no evento esportivo que você quiser. Com isso, você recebe um “Free Bet” de 50% do valor de sua aposta indo até R$500.

Já para o cassino internacional, há uma promoção exclusiva para novos usuários e também válida apenas para o primeiro depósito que envolve o código bônus BLACKFRIDAY21, onde os jogadores podem receber um bônus de 100% indo de até R$1500 em bônus no site. Em momentos habituais, o bônus era de até R$800.

É importante também checar que as ofertas são limitadas a apenas uma vez cada por pessoa/computador/IP. A primeira promoção descrita para esportes é válida para qualquer usuário e a segunda, para o cassino internacional, é um bônus de boas-vindas exclusivo para novos usuários.

Com milhares de jogos internacionais e apostas esportivas, a empresa aceita também como uma das formas de pagamentos e retiradas o próprio Pix, sistema instantâneo desenvolvido nacionalmente pelo Banco Central. O sistema que agora aceita transferências internacionais, começou a ser usado por diversas empresas e localidades no mundo afora devido a sua facilidade e simplicidade.

Ambas promoções são válidas até o dia 28 de Novembro.