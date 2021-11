NetBet, parceira do BJJ Stars, traz apostas sobre o evento de amanhã

Em parceria com a NetBet, o maior evento de BJJ do mundo traz a sua sétima edição.

O BJJ Stars, maior evento de Jiu-Jitsu brasileiro do mundo, fará sua sétima edição no dia 6 de novembro, no Clube Hebraica, em São Paulo. Com mais um card recheado de atrações, as lutas prometem mais uma vez serem um sucesso, repetindo sua fórmula clássica de duelos entre nomes consagrados do esporte e novas promessas do Jiu-Jitsu.

Amplamente debatidos na internet em edições anteriores, um dos grandes trunfos do sucesso do evento é a mescla de duelos bem casados, torneios e “superlutas” entre atletas renomados.

A NetBet não só está presente como uma simples parceira do projeto, mas participa ativamente nas divulgações do evento e apoio (pioneiro) ao Jiu-Jitsu em seu segmento, conforme os organizadores Fepa Lopes e Giovani Becker afirmaram em nota anteriormente. Além disso, no site da NetBet é possível realizar as apostas nas lutas do BJJ Stars 7, tendo 12 apostas diferentes para o evento com odds variados.

No dia 6 de novembro, os fãs vão acompanhar grandes nomes como Cleber Luciano, que foi sete vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu, pentacampeão Estadual Brasileiro de Jiu-Jitsu e tricampeão Mundial sem kimono, um currículo invejável na modalidade, dentre outros acalorados 23 competidores de renome na atualidade.

O evento pode ser acompanhado via Pay-Per-View e mais informações sobre ou a compra dos ingressos para o evento presencial podem ser encontrados em seu site oficial.

CARD COMPLETO

BJJ Stars 7 – Sábado, 6 de novembro de 2021

Gilbert Durinho x Lucas Hulk

AJ Agazarm x Celsinho Venicius

Luis Marques x Josh Hinger

Gutemberg Pereira x Marcus Scooby

Leozinho Vieira x Cleber Luciano

Augusto Tanquinho x Bruno Frazatto

Meyram Maquine x Tiago Barros

Tainan Dalpra x Lucas Gualberto

Dyná Sena x Anna Rodrigues

Sábatha Lais x Rebecca De Albuquerque

Matheus Spirandeli x Rafael Dutra

Fábio Romão x Roberto Tozi