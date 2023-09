Mercado de apostas esportivas tem projeção de faturamento bilionário no Brasil em 2023

O mercado de apostas esportivas no Brasil está em pleno crescimento e promete alcançar números bilionários em faturamento até o final de 2023. Em apuração feita pelo portal Poder360, só no Brasil, o mercado de apostas esportivas movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano. Este fenômeno é resultado de uma série de fatores, incluindo a regulamentação do setor no país, a crescente popularidade das apostas esportivas entre os brasileiros e a expansão das parcerias entre casas de apostas e clubes de futebol.

A regulamentação das apostas esportivas no Brasil tem sido um grande impulsionador para o crescimento desse mercado. Em 2018, a Lei 13.756/2018 foi aprovada, permitindo a legalização das apostas esportivas no país. Isso abriu as portas para empresas de apostas operarem de forma legal e transparente no mercado brasileiro. Como resultado, muitas casas de apostas internacionais começaram a entrar no país, investindo em tecnologia, marketing e parcerias para atrair os jogadores brasileiros.

Além da regulamentação, a crescente popularidade das apostas esportivas entre os brasileiros têm desempenhado um papel fundamental no aumento do faturamento. Os brasileiros são conhecidos por seu amor pelo futebol, e essa paixão se estende às apostas esportivas, onde os torcedores podem colocar suas habilidades de análise à prova enquanto torcem por seus times favoritos. A facilidade de acesso às plataformas de apostas online também contribui para a disseminação dessa atividade.

Outro fator determinante para a tendência notável que está impulsionando o faturamento das casas de apostas esportivas é a crescente colaboração com clubes de futebol. Dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, 19 são patrocinados por casas de apostas, apenas o Cuiabá não tem contrato de patrocínio com empresas deste segmento. Uma empresa do setor de financeiro, Sicredi, e outra do setor de indústria, a Drebor, estampam o uniforme do clube dourado.

Essas parcerias com as casas de apostas incluem acordos de patrocínio nas camisetas dos times, exposição em estádios e promoções exclusivas para os torcedores. Isso não apenas aumenta a visibilidade das marcas, mas também cria uma relação direta entre os clubes e os fãs que desejam apostar em suas equipes.

As previsões de faturamento para o mercado de apostas esportivas no Brasil para este ano são extremamente otimistas. A combinação da regulamentação favorável, o entusiasmo dos brasileiros por esportes e as parcerias com clubes de futebol está impulsionando o crescimento exponencial desse setor.

Embora os números específicos de faturamento não sejam fornecidos pelo setor, é seguro afirmar que, com o aumento da base de clientes e a expansão das operações das casas de apostas, o mercado deve continuar atingindo marcas bilionárias em termos de faturamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, é importante lembrar que, junto com as oportunidades, também surgem desafios, como a necessidade de regulamentação eficaz e a promoção de práticas de jogo responsável. A equipe econômica do atual governo já está tomando medidas nesta direção, em 25 de Julho o governo federal publicou a medida provisória (MP) que regulamenta as apostas esportivas. Com a medida provisória, empresas serão taxadas em 18%, e haverá cobrança de 30% de Imposto de Renda sobre prêmios acima da faixa de isenção (R$ 2.112). O mercado de apostas esportivas é, sem dúvida, um dos setores mais dinâmicos da indústria do entretenimento no Brasil, e seu impacto continuará a ser sentido nos próximos anos.