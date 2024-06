Melhores Casas de Apostas do Brasil: Top 10 Sites para Apostar e Ganhar Dinheiro 2024

Chegou o seu ranking atualizado das 10 melhores casas de apostas do Brasil, feito pensando no que é mais importante para fazer uma bet online, como: pagamentos rápidos, apostas de futebol e odds lucrativas.

Plataformas como a Bet7 (melhor casa de apostas online do Brasil) se destacaram em todos os quesitos, mas cada um dos 10 sites de bets esportivas abaixo é especialista em algo diferente.

Pronto para descobrir os melhores sites de apostas do momento?

Melhores casas de apostas esportivas do Brasil

Bet7: Melhor casa de apostas brasileira

Lucky Elektra: Paga na hora via Pix

Rabona: Todos jogos de futebol

PlayZilla: Altas cotações

Wazamba: R$500 em bônus de cadastro

KTO: Loteria esportiva (Malandrinha KTO)

F12 Bet: Aceita Pix de R$2

Betano: R$1 mil em bônus de cadastro

Betsson: Jogo grátis de R$6 milhões

Dafabet: Cashout e transmissões ao vivo

A partir de agora, mostramos nossa análise completa das melhores casas de apostas esportivas online do ranking, começando pela número 1: Bet7.

1. Bet7 – Melhor casa de apostas esportivas do Brasil

Prós

Bônus de até R$500 + 77 giros grátis no cassino

Site simples e intuitivo

Mais de 20 esportes disponíveis

Plataforma rápida e que usa poucos dados móveis

100% confiável com licença de Curaçao

Contras

Faltam alguns esportes menos conhecidos

Atendimento demora um pouquinho em horários de pico

No topo do ranking, temos a Bet7 – considerado o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Com uma plataforma super simples e intuitiva, é uma casa perfeita para quem está começando nas apostas online.

Esportes e mercados de apostas: 4.9/5

A Bet7 é ideal para quem está dando os primeiros passos no mundo das apostas esportivas.

Oferecendo uma seleção de cerca de 20 esportes, incluindo futebol, basquete, tênis e vôlei, permite que os novatos não se sintam perdidos com milhares de mercados e possam navegar com facilidade e rapidez pela plataforma.

O futebol é o esporte mais popular, porém a Bet7 garante uma boa variedade de mercados para apostas simples e múltiplas – tudo com guias e tutoriais práticos para quem quer fazer apostas esportivas online.

Bônus de apostas esportivas: 5/5

A Bet7 é uma casa de apostas com bônus de boas-vindas que dobra o seu primeiro depósito até R$500! A oferta ainda vem com 77 giros grátis para jogos de cassino online, como o popular Jogo do Tigrinho.

Depois, toda terça, você garante mais 100% até R$100, e para iniciar o final de semana com tudo, as sextas-feiras chegam com um bônus de 50% até R$2.000!

Meios de pagamento: 5/5

Para colocar dinheiro nesta casa de apostas, você encontrará métodos testados e aprovados. Use Pix, transferência bancária, Neteller, Skrill, Pay4Fun, Ecopayz e/ou Bitcoin para fazer depósitos ou saques.

Os depósitos mínimos são de R$10 (no Pix), enquanto a retirada pode ser feita com R$50 ou mais.

Facilidade para apostar online: 5/5

A Bet7 se destaca como a maior casa de apostas do Brasil por oferecer:

Totalmente em português brasileiro: Incluindo o atendimento ao cliente 24 horas.

Incluindo o atendimento ao cliente 24 horas. Cadastro grátis: Criar e verificar sua conta é de graça e sem complicações.

Criar e verificar sua conta é de graça e sem complicações. Fácil e rápido: Seja no celular ou no computador, o site carrega na hora.

Seja no celular ou no computador, o site carrega na hora. Perfeita para iniciantes: Encontre as melhores opções de apostas facilmente.

Experiência geral: 5/5

A Bet7 é o melhor e mais confiável site de apostas do Brasil. Com licenças internacionais, atendimento em português, patrocínio do Campeonato Mineiro , além de ter milhões de clientes no mundo todo, vale a pena apostar nesta casa de apostas.

>> Dobre seu 1º depósito até R$500 na Bet7

2. Lucky Elektra – Site de apostas que mais paga no Brasil

Prós

Bônus de cadastro de R$500

Mais de 30 esportes disponíveis

Paga no dia via Pix

Aceita criptomoedas como o Bitcoin

Depósito mínimo de R$30

Contras

Sem clube VIP

Atendimento não é 24 horas

Na segunda posição, vem o Lucky Elektra – a casa de apostas que mais paga no Brasil. Com depósitos e saques a partir de R$30 via Pix, tudo acontece na hora, sem enrolação.

Esportes e mercados de apostas: 5/5

No Lucky Elektra, você realmente pode apostar nos seus esportes preferidos. Futebol, tênis, basquete e outros estão disponíveis, e, se um dia você quiser tentar algo diferente, ainda encontra várias modalidades menos conhecidas, como por exemplo o xadrez e o squash.

Já para os mercados de apostas, você encontra opções pré-jogo e ao vivo. Além disso, eles também contam com um criador de apostas personalizadas, cash out completo e opções para acompanhar as partidas ao vivo.

Bônus de apostas esportivas: 5/5

No Lucky Elektra, você pode começar ganhando R$500 no seu 1º depósito. A oferta vale para novos clientes e precisa de um depósito mínimo de R$30 para ser ativada.

Além do boas-vindas, aproveite outras ofertas top:

Crie Apostas Sem Risco: Use o criador de apostas personalizadas e receba cashback de até R$300 se a sua bet perder.

Use o criador de apostas personalizadas e receba cashback de até R$300 se a sua bet perder. Pagamento Antecipado: Receba o pagamento pelas suas apostas antes do final da partida

Receba o pagamento pelas suas apostas antes do final da partida Odds Aumentadas: Ganhos maiores em apostas selecionadas

Meios de pagamento: 5/5

Pagamentos rápidos é o que os apostadores brasileiros mais querem na hora de escolher sua casa de apostas esportivas preferida. O Lucky Elektra é a bet que mais paga, oferecendo Pix, boleto, criptomoedas e transferência bancária.

No geral, os pagamentos são rápidos e levam menos de uma hora. Depósitos podem ser feitos a partir de R$30, enquanto os saques podem ser iniciados a partir de R$50.

Facilidade para apostar online: 5/5

A plataforma de apostas do Lucky Elektra está totalmente em português e roda rapidamente tanto no celular quanto no computador. Todos os mercados estão organizados em categorias e a busca facilita na hora de encontrar o seu time preferido.

Experiência geral: 5/5

Lucky Elektra é a bet que paga na hora. Com licenças oficiais, diversas promoções e apostas ao vivo 100% atualizadas, é uma das casas de apostas que mais cresce no país.

>> Aposte com até R$500 extra no Lucky Elektra

3. Rabona – Melhor casa de apostas de futebol do Brasil

Prós

R$500 em bônus de apostas de futebol

Mais de 100 torneios de futebol disponíveis

Cerca de 35 esportes no total

Programa de fidelidade com cartinhas de futebol

Paga com Pix e criptomoedas

Contras

Bônus mais simples que os concorrentes

Atendimento ao cliente pode demorar um pouquinho

O Rabona é o melhor site de apostas de futebol do Brasil! Eles são especializados em tudo o que rola nos gramados, com odds para mais de 100 competições diferentes. Além disso, todas as promoções e o visual do site foram criados para quem é apaixonado por futebol.

Esportes e mercados de apostas: 5/5

O Rabona, tão habilidoso no nome quanto no jogo, é um campeão em apostas de futebol, cobrindo competições top como a Premier League, La Liga, Serie A, e a Champions League.

Cada partida conta com uma variedade de apostas gigantesca. Por exemplo, algumas partidas do Brasileirão contam com mais de 1.000 opções diferentes, incluindo:

Simples

Múltiplas

Vencedor da partida

Handicap

Escanteios

Cartões

Chance dupla

E sim, enquanto o futebol oferece o máximo de mercados, outros esportes também dão show em opções de apostas. No total, são mais de 30 opções, ou seja, você sempre encontrará algo do seu gosto.

Bônus de apostas esportivas: 4.9/5

Coincidentemente, o Rabona também oferece bônus de até R$500 para apostar em futebol. Porém, a grande vantagem é o rollover (requisito de apostas para liberar o bônus) de apenas 1x – ou seja, você aposta o valor recebido uma vez e já pode sacar para a conta bancária.

Além disso, você encontra múltiplas turbinadas, reembolso em jogos que terminam no 0 a 0, cash out para liquidar a aposta antecipadamente, odds aumentadas em determinados eventos e bônus de depósito durante a semana.

Meios de pagamento: 4.9/5

O Rabona também aceita Pix e 12 métodos de pagamento. Aqui, depósitos podem ser feitos a partir de R$30, enquanto saques são liberados no valor de R$50 ou mais.

Entre as principais formas de pagamento do Rabona, você encontra:

Pix

Transferência bancária

Carteiras digitais

Criptomoedas

Facilidade para apostar online: 4.9/5

Este site de apostas esportivas garante que você não perca nenhum lance com uma experiência móvel de qualidade, além de oferecer todos os recursos sem perrengue nenhum.

Além disso, vem com um dos melhores apps de apostas esportivas, disponíveis para Android e iOS. Os dois estão disponíveis no rodapé do site oficial do Rabona e você só precisa baixar para jogar!

Experiência geral: 4.9/5

Com licença de Curaçao e excelente atendimento ao cliente, o Rabona é uma casa de apostas confiável e segura. Além disso, eles dão um show em apostas no futebol, cobrindo tanto o Brasileirão, quanto às ligas do futebol europeu, asiático, africano e mais.

>> Aposte em futebol com R$500 extra no Rabona

4. PlayZilla – Casa de bets com as melhores odds no Brasil

Prós

Bônus de boas-vindas de R$500

Odds muito acima da média

Mais de 40 esportes disponíveis

Aceita mais de 25 meios de pagamento

Licença de Curaçao

Contras

Plataforma um pouquinho mais lenta (porém, mais completa)

Sem apps de apostas para celular

O Playzilla é o site com a odd de aposta mais alta do Brasil. Tanto para futebol quanto para basquete, tênis e outros esportes, cotações maiores podem significar ganhos mais grandes ao longo do tempo.

Esportes e mercados de apostas: 4.9/5

Odds nas apostas esportivas são o multiplicador que determina o pagamento de uma aposta. Por exemplo, uma cotação de 2.00 dobra o valor da sua aposta, caso ela seja vencedora.

Pensando nisso, o PlayZilla oferece odds consistentemente acima da média do mercado, especialmente em esportes futebol americano, Fórmula 1, e claro, o incontestável futebol.

Quer fazer apostas simples, múltiplas, ou explorar o recurso bet builder (ainda em versão beta para alguns esportes)? Tem tudo aqui!

Bônus de apostas esportivas: 4.9/5

O Playzilla é uma bet que oferece bônus de cadastro de R$500 extras para apostar. Basta depositar R$25 ou mais com qualquer opção bancária.

Além do excelente bônus inicial, você também pode aproveitar ofertas como lucro turbinado, pagamento antecipado e o cashback para apostas perdidas.

Meios de pagamento: 4.5/5

Se fosse somente pela variedade de formas de pagamento, o Playzilla tirava nota máxima. Afinal, são mais de 25 opções, incluindo Pix, boleto, carteiras digitais e criptomoedas.

Porém, os limites de pagamento são um pouco altos. Por exemplo, o valor mínimo de depósitos e saques no Pix é de R$50. Outras opções só permitem saques de R$70 ou mais.

É verdade, porém, que os saques são bastante rápidos, normalmente pagos no mesmo dia. No final das contas, se você valoriza agilidade e variedade de opções, o Playzilla é ótimo.

Facilidade para apostar online: 4.3/5

O Playzilla é um dos sites de apostas mais completos do Brasil, mas a plataforma pode ser um pouquinho lenta. Talvez, tanta variedade de apostas, meios de pagamento e jogos de cassino online (mais de 4.000 títulos disponíveis) tenha cobrado o seu preço.

Por sinal, eles aparecem no nosso artigo de melhor cassino online para brasileiros, caso você queira descobrir mais sobre os joguinhos de apostas oferecidos.

Experiência geral: 4.6/5

O Playzilla é a melhor casa de apostas para ganhar dinheiro, já que oferece as melhores odds do mercado. Isso significa que cada aposta ganha paga mais, o que faz toda diferença a longo prazo. Além disso, o site é totalmente confiável e conta com licença de Curaçao.

>> Ganhe até R$500 em bônus no Playzilla

5. Wazamba – Casa de apostas com os melhores bônus do Brasil (R$500 no cadastro)

Prós

R$500 em bônus de cadastro para apostas

Mais de 10 promoções no total

Bônus grátis disponíveis

Depósitos a partir de R$10

Paga no dia com o Pix

Contras

Algumas páginas em português de Portugal

Necessário cadastro para ver todas opções de apostas

Além de ser uma bet que dá dinheiro no cadastro, o Wazamba também é o site de apostas com Pix mais recomendado da nossa lista. Confira todos os detalhes abaixo:

Esportes e mercados de apostas: 4.8/5

O futebol reina no Wazamba, mas eles também fazem bonito no basquete, tênis, eSports, MMA e mais. Para futebol, você pode apostar nos mercados mais populares como 1×2, handicap e placar exato.

Já os demais esportes também oferecem boa variedade, tanto pré-jogo quanto ao vivo. No geral, as odds estão sempre em bom patamar e são atualizadas rapidamente.

Bônus de apostas esportivas: 4.8/5

No Wazamba, você começa com até R$500 extra no 1º primeiro depósito. Depois, você ainda encontra promoções de apostas online como:

Cashback de até R$3.500

SuperCota com odds aumentadas

Pagamento em dobro para apostas apostas múltiplas

Meios de pagamento: 5/5

O Wazamba é uma casa de aposta que paga na hora. Isso, por si só, já coloca esta plataforma na frente da grande maioria dos concorrentes. Porém, eles também aceitam depósitos de apenas R$10!

Isso quer dizer que, mesmo que seu orçamento seja mais apertado, você ainda pode aproveitar toda emoção das apostas esportivas.

O Wazamba Bet aceita depósitos via Pix ou criptomoedas. A retirada é rápida e você só precisa escolher entre CPF, e-mail, celular ou chave Pix.

Facilidade para apostar online: 4.8/5

Descomplicado e leve, o site de apostas do Wazamba é a melhor opção para quem tem conexões de internet mais lentas. A plataforma móvel traz todos os principais recursos, incluindo realizar apostas, solicitar saques, recarregar a conta e muito mais.

Experiência geral: 4.8/5

O Wazamba Bet é uma casa de apostas acessível e que se destaca pelo seu valor bem abaixo das demais marcas em relação ao depósito mínimo. Com apenas R$10, você faz apostas e dá palpites nos mais variados mercados.

>> Aposte no Wazamba com R$500 a mais

Como escolher a melhor casa de apostas do Brasil para você

Para encontrar as melhores casas de apostas esportivas brasileiras, vale a pena usar série de critérios importantes, incluindo:

Sites de apostas mais completos

Antes de mais nada, começamos a nossa busca separando os sites de apostas esportivas brasileiros mais completos. Essa parte foi uma das mais demoradas, já que foi necessário testar e catalogar as diversas funcionalidades de cada plataforma.

Além de considerar a quantidade de apostas esportivas, também olhamos para os jogos de cassino. Buscamos plataformas com os jogos do momento como o Plinko, além de clássicos como os caça-níqueis.

Casas de bets online seguras e confiáveis

Outro ponto importante foi a avaliação de segurança. Aqui, o principal é ter certeza que cada casa de aposta recomendada possui uma licença válida de operação, seja em Malta, Curaçao ou Reino Unido.

Casas de apostas seguras como Bet7, Lucky Elektra e Rabona foram as melhores avaliadas em termos de reputação, atendimento ao cliente, transparência, ferramentas de criptografia de dados e apoio ao jogo responsável na nossa análise.

Bônus grátis e bônus de cadastro para apostar online

Sites de aposta com bônus grátis ganharam pontos extras no nosso ranking. Da mesma forma, avaliamos as demais ofertas, incluindo o bônus de boas-vindas, programas de fidelidade, cashback e odds aumentadas.

Indo além do valor e da porcentagem de cada promoção, consideramos os termos e condições. Requisitos de apostas e tempo para completar o rollover devem ser justos e acessíveis.

Sites de apostas que pagam de verdade

Para garantir que estamos recomendando casas de apostas online que realmente pagam, fizemos depósitos e saques com as mais variadas opções.

Registramos o tempo que levou para receber o dinheiro na nossa conta bancária e avaliamos as opções considerando os valores mínimos e máximos, variedade de métodos e velocidade dos pagamentos.

Por que a Bet7 é o melhor site de aposta brasileiro?

A Bet7 é o melhor site de aposta brasileiro por ser muito completa. Bônus, variedade de esportes, pagamentos rápidos, agilidade… eles têm tudo! Olha só alguns detalhes:

Super popular: A Bet7 é o site de aposta mais usado no Brasil. Graças aos comerciais de TV e à excelente plataforma, milhões de brasileiros apostam aqui todos os dias.

A Bet7 é o site de aposta mais usado no Brasil. Graças aos comerciais de TV e à excelente plataforma, milhões de brasileiros apostam aqui todos os dias. Apoio aos esportes brasileiros: Patrocina o Campeonato Mineiro e o Campeonato Mato-Grossense.

Patrocina o Campeonato Mineiro e o Campeonato Mato-Grossense. Promoções inigualáveis: Com o bônus de boas-vindas de 100% até R$500 e mais de 10 outras ofertas disponíveis diariamente, ninguém faz igual.

Com o bônus de boas-vindas de 100% até R$500 e mais de 10 outras ofertas disponíveis diariamente, ninguém faz igual. Casa de aposta segura e confiável: Focando no jogo responsável, com licenças internacionais e criptografia de ponta, a Bet7 é a bet mais confiável do Brasil.

Quais são as casas de apostas mais confiáveis?

As casas de apostas mais confiáveis do Brasil são:

Bet7

Licença: Curaçao e Portugal

Curaçao e Portugal Jogo responsável: Exclusão e bloqueio de conta pode ser feito pelo próprio jogador. O resto deve ser solicitado ao atendimento.

Exclusão e bloqueio de conta pode ser feito pelo próprio jogador. O resto deve ser solicitado ao atendimento. Atendimento: 24 horas, em português

24 horas, em português Reputação: Impecável

Lucky Elektra

Licença: Curaçao

Curaçao Jogo responsável: Área com conselhos e dicas, limites de depósito e tempo de jogo podem ser definidos pelo próprio jogador no menu de conta.

Área com conselhos e dicas, limites de depósito e tempo de jogo podem ser definidos pelo próprio jogador no menu de conta. Atendimento: Todos os dias, 24 horas, em português

Todos os dias, 24 horas, em português Reputação: Impecável

Rabona

Licença: Curaçao

Curaçao Jogo responsável: Limites de depósito, bloqueio de conta e exclusão devem ser solicitados ao atendimento ao cliente.

Limites de depósito, bloqueio de conta e exclusão devem ser solicitados ao atendimento ao cliente. Atendimento: 24 horas, em português

24 horas, em português Reputação: Impecável

Posso apostar em esportes com dinheiro no Brasil?

Sim, é possível apostar dinheiro em esportes no Brasil. Para isso, as plataformas de apostas online oferecem meios de pagamento como:

Pix: O mais rápido, seguro e confiável.

O mais rápido, seguro e confiável. Boleto Bancário: Ideal para quem evita fazer pagamentos diretamente pela internet.

Ideal para quem evita fazer pagamentos diretamente pela internet. Cartões de Crédito e Débito: Use seus cartões Visa e Mastercard para depositar e sacar.

Use seus cartões Visa e Mastercard para depositar e sacar. Transferência Bancária: Movimentação segura diretamente entre contas bancárias e casas de apostas.

Movimentação segura diretamente entre contas bancárias e casas de apostas. Carteiras Eletrônicas: Opções como PicPay e Neteller oferecem uma maneira prática e segura de gerenciar fundos online.

Opções como PicPay e Neteller oferecem uma maneira prática e segura de gerenciar fundos online. Criptomoedas: Uma alternativa descentralizada, oferecendo privacidade e, em alguns casos, anonimato.

Cada plataforma pode oferecer diferentes opções de pagamento, por isso, certifique-se de escolher um site que atenda às suas necessidades e preferências para uma experiência de aposta tranquila.

Como depositar ou sacar dinheiro nas casas de apostas esportivas brasileiras

Para depositar ou sacar os ganhos das suas apostas online, basta fazer o seguinte:

Crie uma conta: Visite o site da casa de apostas de sua escolha e crie sua conta. Deposite: Acesse a seção “Depositar” ou “Caixa”. Escolha o método de pagamento desejado . Digite o valor que deseja depositar. Siga as instruções na tela para confirmar a transação. Aguarde a confirmação do depósito em seu saldo na plataforma. Solicite o saque: Vá até a seção “Saque”, “Retirada” ou similar. Escolha o método de saque desejado e insira os detalhes da conta. Digite o montante que deseja retirar. Confirme a transação e aguarde a aprovação. Receba seu dinheiro: O tempo de processamento pode variar dependendo do método escolhido. Uma vez aprovado, seus fundos serão transferidos para a conta solicitada.

Lembre-se de conferir as políticas de pagamento e as possíveis taxas na plataforma escolhida e garanta que todas as informações estão corretas para evitar inconvenientes nas transações.

Quais são os melhores esportes para apostar no Brasil?

Os melhores esportes para apostar no Brasil são futebol, basquete, tênis, vôlei e eSports.

Ainda assim, toda casa de aposta esportiva costuma trazer dezenas de esportes. Inclusive, existem sites que trabalham com a categoria “especial”, onde é possível apostar em reality shows, eleições, premiações nacionais e internacionais, e mais.

Ao mesmo tempo, não se confunda com o melhor jogo de aposta para ganhar dinheiro, o Aviator. Este é um joguinho de cassino online, com apostas a partir de R$1. Você pode ver mais sobre no nosso guia de sites do Aviator.

Qual é o esporte mais fácil de apostar online?

O esporte mais fácil de apostar é o futebol. Sendo o esporte mais popular do mundo, o futebol está entre os esportes mais fáceis de encontrar e, claro, realizar apostas.

Para saber tudo sobre esses tipos de apostas, vale a pena conferir as melhores casas de apostas de futebol, artigo que mostra onde e como apostar no maior esporte do mundo.

Por que apostar nos melhores sites de apostas dos brasileiros?

Os melhores sites de apostas entre os brasileiros são plataformas de entretenimento completas. Abaixo, mostramos algumas das vantagens das melhores casas para apostar online:

Bônus de boas-vindas e ofertas: Promoções focadas em futebol, mais precisamente nos grandes clássicos que movem milhares de torcedores aos estádios.

Promoções focadas em futebol, mais precisamente nos grandes clássicos que movem milhares de torcedores aos estádios. Segurança: Apostas em um site regulamentado no Brasil e com diretrizes de transparência seguidos à risca.

Apostas em um site regulamentado no Brasil e com diretrizes de transparência seguidos à risca. Depósito e saque rápido: Faça recargas e levante fundos com métodos rápidos regulamentados e autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Faça recargas e levante fundos com métodos rápidos regulamentados e autorizados pelo Banco Central do Brasil. Suporte eficiente: Tenha um suporte em português todos os dias para solucionar dúvidas e auxiliar em casos de emergências.

Tenha um suporte em português todos os dias para solucionar dúvidas e auxiliar em casos de emergências. Apostas seguras e que realmente pagam: Faça apostas e tenha a garantia que os prêmios serão pagos, por mais altos que eles possam ser!

Guia das casas de apostas esportivas preferidas dos brasileiros

Quais casas de apostas pagam por Pix?

Essas são as 5 melhores casas de apostas que pagam por Pix no Brasil.

Qual a melhor bet para iniciantes?

A melhor bet para iniciantes é a Bet7, que conta com uma plataforma 100% em português, aceita Pix, tem atendentes brasileiros e tem um site bem organizado e fácil de navegar.

Qual casa de aposta tem o menor valor de depósito?

O Wazamba é a casa de aposta com o menor valor de depósito – R$10. Eles aceitam transações via Pix, criptomoedas como Bitcoin e Ethereum e carteiras eletrônicas.

Qual a melhor casa de apostas hoje?

A melhor casa de apostas atualmente é a Bet7, oferecendo mais de 20 esportes, bônus de até R$500 + 77 giros grátis para novos jogadores e pagamentos rápidos via Pix.

Qual odd vale a pena apostar?

A melhor odd para apostar depende do seu estilo e estratégia. No geral, procure odds entre 2.00 e 3.00, pois oferecem um bom equilíbrio entre risco e pagamento.

Comparação das melhores plataformas de apostas esportivas do Brasil

Abaixo, mostramos quais são as 5 melhores casas de apostas e o que elas oferecem:

Bet7: Considerada a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, oferecendo um bônus de até R$500 e 77 giros grátis no cassino. Com uma plataforma simples, intuitiva e rápida, é ideal para iniciantes. Possui mais de 20 esportes disponíveis.

Lucky Elektra: Conhecida por ser a casa de apostas que mais paga no Brasil, oferecendo bônus de R$500. Com mais de 30 esportes disponíveis e aceitando depósitos via Pix e criptomoedas, é uma ótima opção para quem busca rapidez e diversidade.

Rabona: A melhor casa de apostas de futebol no Brasil, com um bônus de R$500 e cobertura de mais de 100 torneios de futebol. A plataforma é confiável, aceita Pix e criptomoedas, e possui um programa de fidelidade único.

PlayZilla: Famosa pelas odds elevadas, oferecendo bônus de R$500 e mais de 40 esportes. Com uma vasta gama de opções de pagamento e licença de Curaçao, é ideal para apostadores que valorizam melhores cotações e uma experiência completa.

Wazamba: Oferece um bônus de cadastro de R$500 e mais de 10 promoções. Com depósitos mínimos de R$10 e pagamentos rápidos via Pix, é uma excelente opção para quem busca facilidade e acessibilidade em suas apostas esportivas.

Como apostar nas melhores casas de apostas do Brasil

Abaixo, mostramos o passo a passo para começar a apostar online. Para o exemplo, selecionamos a Bet7, o melhor site de apostas da nossa lista.

1. Entre no site da Bet7

Clique no botão verde “registrar”, insira as informações requeridas e atualizadas no site e verifique o seu e-mail.

2. Ative o seu bônus de cadastro

Vá em “depositar, escolha um método de pagamento e prepare-se para adicionar fundos à conta.

3. Carregue sua conta de apostas

Defina o valor a ser duplicado pelo bônus. Desça mais um pouco e ative a oferta inicial. Confirme a operação e inicie a sua jornada pela casa.

4. Aposte nos seu esportes preferidos

Use a busca para encontrar um jogo específico ou siga as categorias mostradas no lado esquerdo da tela. Cada esporte conta com diversos campeonatos, que contam com diversas partidas.

Tudo é bastante simples e rapidamente você consegue conferir as cotações para cada possível aposta no jogo desejado.

Dicas para aproveitar as melhores casas de apostas do Brasil

Agora que você sabe quais são as melhores casas de apostas brasileiras, que tal começar com o pé direito?

Para deixar a sua experiência melhores, os nossos especialistas separaram as dicas mais importantes das bets esportivas:

Bônus, ofertas e promoções: Aproveite bônus, ofertas e promoções, sempre de olho nos termos e condições de cada promoção.

Aproveite bônus, ofertas e promoções, sempre de olho nos termos e condições de cada promoção. Odds aumentadas e apostas múltiplas: As odds aumentadas e os combos de apostas múltiplas são excepcionais e podem render grandes ganhos.

As odds aumentadas e os combos de apostas múltiplas são excepcionais e podem render grandes ganhos. Jogue com responsabilidade: Por mais que todo site de apostas esportivas gere prêmios altos, isso não pode ser encarado como investimento. Pelo contrário, paute-se pela responsabilidade e considere as apostas exclusivamente como passatempos.

Divirta-se nos melhores sites de apostas do Brasil

Como ficou claro, a Bet7 é a melhor casa de apostas no Brasil. Eles se destacaram em todas as categorias, tanto pela qualidade quanto pela quantidade de apostas disponíveis.

Os outros dois sites do nosso top 3 também merecem destaque. O Rabona é uma plataforma completa para quem gosta de apostar em futebol, enquanto o Lucky Elektra é a bet que mais paga no momento.

E agora, qual vai ser o seu site de apostas? Seja qual for a sua escolha, com certeza você estará bem servido. Boa sorte!

