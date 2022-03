Mega-Sena ‘turbinada’ sorteia R$ 80 milhões nesta quarta

Saiba como participar; Mega Loterias tem apostas disponíveis até 19h59 (horário de Brasília)

Quem disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Embalada por um dos maiores sorteios de sua história, a Mega-Sena 2465 chega para o ‘concurso turbinado’ desta quarta-feira (23) com mais um prêmio pra lá de especial: R$ 80 milhões. As novas dezenas mágicas serão conhecidas a partir das 20h (horário de Brasília).

A loteria chega embalada porque este é o segundo grande prêmio oferecido em menos de uma semana. No sábado (19), duas apostas cravaram as seis dezenas da Mega-Sena 2464 e dividiram prêmio de R$ 190 milhões – o 5º maior da história dos sorteios regulares da loteria. Os últimos números sorteados pela loteria foram: 02 – 07 – 24 – 43 – 52 – 56.

Mas antes de garantir a sua aposta online na Mega-Sena de forma prática e segura, você sabe o que são os concursos turbinados dessa loteria e porquê eles são tão especiais? O Mega Loterias te explica a seguir!

Mega Turbinada

O que determina se um sorteio da Mega-Sena é turbinado ou não é a última numeração do concurso (sendo turbinados todos concursos com final ‘0‘ e ‘5‘ da modalidade). A grande vantagem das edições turbinadas são os valores em prêmios, que são maiores e mais expressivos que a maioria – perdendo apenas para as famosas loterias especiais. Isso porque, para cada sorteio recorrente da Mega-Sena (cujos finais vão de ‘1’ a ‘9’), reservam-se 22% da arrecadação para os concursos turbinados.

Como jogar na Mega-Sena

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis. O prêmio máximo fica com quem acertar os seis números sorteados – a tão sonhada sena – mas o jogo também conta com premiações para quatro acertos (quadra) e três acertos (terno).

Aposte com os seus números

No Mega Loterias, as dezenas da sorte podem ser escolhidas através do volante virtual do Monte Seu Jogo, onde há apostas a partir de R$ 6,00. A opção também conta com recursos como a ‘Surpresinha‘, que faz a escolha dos números de maneira aleatória, e o ‘Turbinar aposta‘, opção que permite que mais dezenas sejam adicionadas ao bilhete a fim de aumentar a probabilidade de premiação.

Bolões Mega-Sena

Você sabia que é possível garantir até 1.652x mais chances de ganhar no próximo sorteio da Mega-Sena? Quando o assunto é loteria, é claro que o fator sorte sempre será um grande aliado na hora da disputa por prêmios, mas além dela, existem também diversas estratégias de jogo, probabilidades, estatísticas e outras técnicas que ajudam a maximizar as chances de premiação.

Tudo isso e muito mais você encontra nos Bolões da Mega-Sena, jogos preparados por especialistas do Mega Loterias que garantem – comprovadamente – mais chances de premiação! Por se tratar de um tipo de aposta em grupo, o custo da aposta é dividido entre os participantes que adquiriram as cotas do bolão. Assim sendo, o prêmio também será dividido caso o grupo seja contemplado.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

