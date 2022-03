Mega-Sena R$ 165 milhões: Aposte no 5º maior sorteio acumulado das loterias nacionais

Ainda dá tempo de garantir sua participação com o Mega Loterias

De novo, novamente e mais uma vez? PODE AVISAR QUE SIM! A Mega-Sena continua acumulada e sorteia, às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (16), um prêmio de aproximadamente R$ 165 MILHÕES! E adivinha só? Esse é o maior sorteio acumulado do ano e o 5º maior sorteio regular de toda a história das loterias nacionais! Não dá pra ficar de fora, né?!

Pensando em aumentar as suas chances de levar essa bolada para casa, o Mega Loterias separou os melhores bolões disponíveis, que turbinam a sua participação com estratégias especiais. Confira:

Bolão de R$ 20

Muitas apostas por um preço que cabe no seu bolso? O Bolão VCCA-SA é composto por 1 cartão de 12 dezenas, 2 cartões de 11 dezenas cada e mais 4 cartões de 10 dezenas cada, que equivalem ao desdobramento de 2688 apostas simples. Garanta premiações multiplicadas com 75 dezenas em jogo, que aumentam em 2688x as suas chances de ganhar por R$ 20.

Bolão de R$ 50

Bora aumentar um pouquinho o investimento e turbinar ainda mais a sua aposta? O Bolão XXBF-SP conta com 1 fechamento matemático de 30 dezenas, em cartões de 8 dezenas. E não para por aí! As outras 30 dezenas restantes foram selecionadas e combinadas em 5 cartões de 10 dezenas cada. Este bolão equivale ao desdobramento de 3374 apostas simples e garante premiações multiplicadas. São 3374x mais chances de ganhar por R$ 50.

Bolão de R$ 100Já o Bolão XXBB-SP dispõe de um jogo completo, com maiores chances de premiação. Trata-se do maior desdobramento da Mega, composto por 1 cartão de 15 dezenas e para melhorar, ainda tem todas as 60 dezenas do jogo, distribuídas em 60 cartões de 8 dezenas cada. Tudo isso equivale ao desdobramento de 6685 apostas simples por apenas R$ 100 a cota.