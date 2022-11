Mega-Sena, Quina, Lotofácil ou Raspadinha: Qual a loteria mais fácil de jogar no Brasil?

As loterias no Brasil são uma tradição. É difícil encontrar algum brasileiro que, pelo menos uma vez, não tenha depositado a sua fé em alguns números, na esperança de levar para casa uma bolada em dinheiro. Vale ressaltar também que alguns estudos apontam que os investimentos em loterias podem aumentar consideravelmente nos próximos anos. Alguns especialistas e consultores financeiros defendem inclusive que jogar na loteria é um dos melhores investimentos que se pode fazer, já que você pode ganhar um montante em dinheiro apostando um pequeno valor.

No Brasil há diversas opções de jogos para quem deseja tentar a sorte. Entre os vários tipos de loterias podemos citar a Quina, Mega-Sena, Mega da Virada, Lotofácil, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Federal, Loteca, Lotogol, Dia de Sorte e as tradicionais raspadinhas.

As opções mais jogadas segundo a Caixa, são a Quina, Lotofácil e Mega-Sena. Das três, a Mega-Sena ainda é a principal e mais popular. Mas há quem procure pela opção mais fácil de acertar. Analisando as opções de loterias no Brasil e seguindo estudos, a loteria mais fácil de ganhar o prêmio principal é a Lotofácil. O apostador tem uma em 3,2 milhões de chances de ganhar o prêmio acumulado na Lotofácil. Ela é quinze vezes mais fácil do que Mega-Sena e sete vezes mais fácil que a Quina.

Já as chances de acertar 11 dezenas ao jogar 15 números na Lotofácil aumenta bastante, é de uma em 20 mil. Portanto, quanto maior for o número de dezenas apostado, maiores serão as chances de levar para casa pelo menos um prêmio de consolação.

Mas embora as probabilidades da Lotofácil sejam maiores, seus prêmios também são menores. Se a estratégia do apostador é pagar menos, a Quina é a melhor opção. Agora se a opção é apostar apenas em grandes prêmios, a Mega-Sena é a loteria que justamente paga os maiores prêmios.

A Quina é considerada um dos jogos mais simples e baratos de todos. Ela é sorteada todos os dias da semana, diferentemente do que acontece com as demais loterias. No entanto, é bom lembrar que os prêmios pagos pela Quina também são menores.

A Mega-Sena é sem dúvida uma das maiores e mais famosas no país. Os prêmios pagos em seus concursos são os maiores, principalmente nas edições especiais como a mega da virada. O principal objetivo por trás desta loteria é acertar 6 dezenas em um total de 60.

Assim como as demais loterias, a Mega-Sena também oferece opções de turbinar as chances de ganhar o prêmio. Para isso, você pode aumentar o número de dezenas, que pode chegar ao máximo de 15 números assinalados em um único bilhete. Porém é bom ressaltar que quanto mais números, maior o valor do bilhete.

Há também quem opte pelas tradicionais loterias instantâneas, as famosas raspadinhas. Isso porque para jogar na raspadinha basta comprar o bilhete, raspar os espaços encobertos e conferir se existe a combinação necessária de números ou símbolos para levar o prêmio. E a maior vantagem é que você não precisa esperar por sorteios, como nas outras loterias. Os prêmios são instantâneos, no formato “achou ganhou”.

As probabilidades dos bilhetes de raspadinha também podem variar de acordo com o lote e quantidade de impressão. Por exemplo, 1 a cada 20 bilhetes é premiado, o que não significa que ao comprar 20 bilhetes você ganhará o prêmio, mas sim que existem 20 bilhetes com a primeira faixa de prêmio espalhada nas lotéricas do Brasil. E isso acontece em todas as faixas de premiação, mas quanto mais baixa, maior a probabilidade de encontrá-la.