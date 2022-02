Mega Semana de Carnaval: aproveite os melhores sorteios da Mega-Sena

Serão 3 sorteios da Mega na mesma semana; fique por dentro e faça já a sua aposta!

Saudade de pular carnaval, né minha gente? Apesar de as comemorações dos foliões estarem ‘atrasadas’ há dois anos (devido a pandemia de covid-19) os sorteios da Mega continuam com sua programação intacta. Então, nada melhor do que aproveitar a Mega Semana de Carnaval e faturar aquele prêmio milionário com que tantos sonham!

Diferente da dinâmica de sorteios padrão (com concursos às quartas-feiras e sábados), são realizados 3 sorteios da Mega-Sena em uma mesma semana, com prêmios para lá de especiais! Para essa edição, as datas vigentes são as seguintes: 22, 24 e 26 de fevereiro – respectivamente terça, quinta e sábado.

Bora fazer sua folia sem sair de casa? Com o Mega Loterias você participa de todos os sorteios da Mega Semana de Carnaval com muita praticidade e segurança, de onde quer que esteja! Aposte online com muitas vantagens e um preço que cabe no seu bolso – com apostas simples saindo por R$ 6 e bolões com cotas a partir de R$ 10. Veja como a seguir:

Como apostar online com o Mega Loterias

A dinâmica de apostas para a Mega Semana de Carnaval é exatamente a mesma para os sorteios regulares da Mega-Sena, bastando selecionar de 6 a 15 números dentre os 6 disponíveis no volante virtual.

Seis números são sorteados por concurso, divididos em três faixas de premiação: Quadra (quatro acertos), Quina (cinco acertos) e Sena (seis acertos). Vale lembrar que, quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior será o valor do jogo. Você pode conferir a página de estatísticas para entender melhor sobre essa e outras informações que podem te auxiliar na hora de montar sua estratégia de aposta.

Como apostar em Bolões com o Mega Loterias

Os bolões são grupos de apostas criados por especialistas em loterias, que possuem diversas estratégias e desdobramentos diferentes, a fim de aumentar a possibilidade de premiação aos seus participantes.

Para participar, basta acessar a página de bolões da loteria escolhida, selecionar o jogo que mais se assemelha ao seu estilo de aposta e a quantidade de cotas com que deseja apostar. Feito isso, você será direcionado para a página de pagamentos para efetuar a sua compra e pronto! Você receberá o comprovante por e-mail, com muita facilidade e rapidez.