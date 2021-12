Mega da Virada: O que acontece com os prêmios sem dono?

Faltam poucos dias para a Mega da Virada 2021, o evento lotérico mais aguardado do ano. No tradicional sorteio de fim de ano, a loteria mais famosa do país vai entregar R$ 350 milhões de prêmio para uma ou mais apostas que acertarem as seis dezenas reveladas no dia 31 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília).

O prêmio estimado desta edição é o maior já alcançado por uma loteria nacional. O valor chega a superar até mesmo o do último concurso especial da Mega-Sena (nº 2330), que teve apenas dois vencedores para dividir o valor recorde (até então) de R$ 325,2 milhões.

Mas um fato bastante curioso sobre o último sorteio é que apesar de cada uma das apostas premiadas valer R$ 162,6 milhões, somente um dos vencedores apareceu para retirar o prêmio.

E por mais incrível que pareça, não são raros os apostadores que deixam o prêmio para trás. Os prêmios lotéricos não resgatados no prazo de 90 dias, a partir da data do sorteio, são repassados pela Caixa Econômica Federal para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação.

Quanto foi acumulado em prêmios sem resgate no último ano?

Não se sabe ao certo qual é a razão que leva os apostadores a não buscarem seus prêmios milionários. Esquecimento, perda do bilhete ou até mesmo medo de ir até uma agência da CEF para retirada, são muitas as possibilidades.

Segundo a Caixa, somente em 2020, cerca de R$ 311,9 milhões em prêmios não foram resgatados. Os valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação como Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca, entre outras, que não foram retiradas no prazo.

Como resgatar meu prêmio da Mega da Virada?

Com o portal de apostas Mega Loterias, o apostador não precisa se preocupar nem com a retirada de seu prêmio. Para proporcionar o máximo de conforto para seus usuários, o site processa e valida as apostas, armazenando os jogos em local seguro e conferindo todos os resultados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo após a apuração dos concursos, o Mega Loterias envia os resultados dos sorteios por e-mail e comunica quem foi premiado.

Toda vez que uma aposta no site é premiada, o apostador recebe o valor em créditos em sua conta no portal de apostas. Os créditos podem ser utilizados em novas apostas no site ou solicitar o resgate do valor diretamente para uma conta bancária.

Quer se sentir ainda mais seguro e entender como funciona todo o processo de aposta no site? Clique aqui e saiba mais.

Resgate do prêmio

No menu de sua conta existe a opção “RESGATE”. Sempre que tiver um valor disponível para ser resgatado, você pode solicitar o crédito em conta junto ao Mega Loterias , indicando os dados bancários para receber o valor solicitado. O prazo para finalizar todo esse fluxo varia de acordo com o valor da premiação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é necessário que o vencedor vá até a CEF retirar o prêmio, todo esse processo é por nossa conta. Você só precisa aguardar e receber o dinheiro no conforto e segurança da sua casa!

Aposte na Mega da Virada com o Mega Loterias

A tradicional aposta de final de ano ficou muito conhecida por seus prêmios astronômicos, que acabam ocasionando também longas filas nas agências lotéricas de todo o país. No entanto, foi-se o tempo em que era preciso se deslocar até uma lotérica para jogar na loteria. Com o Mega Loterias, a sua loteria online 24h por dia, a aposta na Mega da Virada pode ser garantida a qualquer hora e lugar.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Fonte: Mega Loterias