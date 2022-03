Mbappé se lesiona e pode ficar de fora do jogo contra o Real Madrid

Más notícias para o técnico Pochettino. Mbappé teve que se retirar do treinamento esta manhã no Camp des Loges depois de sofrer uma entrada forte de Gueye em seu pé esquerdo. O jogador da França é agora uma dúvida para o segundo jogo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid nas oitavas de final do Santiago Bernabéu.

O PSG emitiu uma declaração dizendo: “Kylian Mbappérecebeu um golpe no seu pé esquerdo no treinamento de hoje. Ele foi tratado esta tarde. O exame clínico é tranquilizador e ele será submetido a um novo teste em 24 horas”.

A equipe francesa viajará para Madrid nesta terça-feira com Mbappé em seu elenco. Os exames médicos iniciais descartaram uma fratura, mas resta saber se a estrela francesa estará apta o suficiente para começar contra o Real Madrid.

Se sua ausência fosse confirmada, seria sem dúvida a pior notícia para um time que mostrou ao longo da temporada uma grande dependência do camisa 7. O time de Pochettino ficou sem o jogador neste fim de semana por suspensão e perdeu para o Nice, com Messi e Neymar jogando discretamente.

Mbappé, autor de 19 gols na liga francesa e cinco na Liga dos Campeões nesta temporada, foi o carrasco do Real Madrid na primeira partida no Parc des Princes há três semanas, quando marcou o gol vencedor.

Três meses e meio antes do final de seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante, que expressou seu desejo de se juntar aos Merengues neste verão, ainda não entrou em conversas sobre seu contrato com o clube parisiense.

Essa é uma notícia ruim para os torcedores do clube, já que um de seus principais jogadores pode ficar de fora de um jogo importante; mas, de acordo com o PSG, não é nada grave e provavelmente o francês conseguirá jogador normalmente. Os fãs do clube estão ansiosos pelo próximo jogo, onde poderão acessar o site de apostas Betboo para tentarem a sorte com seus palpites.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As apostas esportivas atualmente dominam o futebol brasileiro, onde 19 dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro têm patrocínios com marcas de apostas, como mostra a notícia “Palmeiras é único time do Campeonato Brasileiro sem parceria com casa de apostas”, publicada no portal iGaming Brazil.