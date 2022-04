Mais de 70% dos brasileiros gostam de jogar

O Brasil nunca teve tantos adeptos aos jogos online! É o que aponta a última Pesquisa Game Brasil, a maior pesquisa sobre o perfil dos jogadores da América Latina, que também versa sobre o perfil dos jogadores e seus hábitos de consumo no mercado de games.

Para a publicação da 8ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB) foram ouvidas 12.498 pessoas em 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. O histórico de uma maioria feminina no universo de jogos não se mostrou diferente do ano anterior, já que 51,5% da comunidade de gamers no Brasil foi composta por mulheres em 2021.

A dominância das mulheres é reportada também no mercado de smartphones, dado que é relacionado ao resultado apresentado pela PGB. Outro fator importante é de que 41,6% dos entrevistados usam o smarthphone como plataforma preferida para acessar o entretenimento e 45,6% dos entrevistados revelaram que jogam diariamente.

Consequências em um mundo pós COVID-19

A edição anterior da PGB foi realizada pouco antes do início do isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19, em fevereiro de 2020. Além dos 72% de entrevistados que declararam jogar ativamente, 75,8% dos jogadores brasileiros afirmam terem jogado mais por causa do isolamento.

Isto inclui também um investimento maior em jogos de cassinos por parte das operadoras de jogos,visanto atender à uma demanda volumosa já que cassinos físicos ainda carecem de regulamenteção no país e não são permitidos. Então, você pode sempre encontrar os cassinos com melhor classificação aqui. são jogos clássicos ofertados com segurança, facilidade, e acessibilidade de acordo com o perfil do consumidor do Brasi.

O blackjac, por exemplo, é o jogo de cassino mais popular do Brasil e você o encontrará lá. Inúmeras possibilidades de apostas esportivas também estão entre as preferidas e disponíveis na plataforma. Tudo isso porque o melhor do cassino online sempre vai considerar outras tendências e comportamentos do consumidor, como o aumento do interesse em eSports no Brasil, por exemplo.

Unsplash.com

Quem é o gamer brasileiro?

Segundo a pesquisa, adultos entre 20 e 24 são os brasileiros que mais jogam, ou seja 22,5% do total de gamers. Um público que é mais jovem do que no ano anterior, quando mais de um terço dos jogadores (32,5%) apresentava de 25 a 34 anos de idade. A pesquisa também mostra que a maioria dos brasileiros se considera como jogadores casuais. Uma fatia que representa 62,5% do total de jogadores.

Segundo os dados, para avaliar seu nível como jogador, o público leva em consideração o tempo e a frequência que jogam. Como consequência, jogadores que investem menos horas e com menos frequência se autodeclaram como não gamers. Por outro lado, para especialistas ser um ‘gamer de verdade’ tem mais relação com a importância dos jogos na vida cotidiana do jogador do que com a quantidade de horas jogadas, explicou Guilherme Camargo, sócio-CEO do Grupo SiouX.

Outra característica interessante do consumidor de jogos do Brasil é o hábito de jogar enquanto realiza outras atividades. Conversar por vídeo chamadas, mensagens ou usar as redes sociais são as atividades que mais se sobrepõem com as horas de jogo, tudo isso facilitado pelo uso de smarthphones para jogar, revela a pesquisa.